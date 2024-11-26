Mehmetçik, Kosova'daki Aile Sağlık Merkezlerine Destek Veriyor

Mehmetçik'nden Kosova'ya Sağlık Desteği

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, ülkenin güneyindeki Prizren şehrindeki aile hekimliği merkezlerine destek sağladı.

Türk Temsil Heyet Başkanlığı, bölgedeki aile sağlık merkezlerine hizmet veren çamaşırhaneyi yenileyerek tesisin malzeme donatımını gerçekleştirdi. Tesisin açılış törenine Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, Prizren Belediyesi Meclis Başkan Vekili Levent Buş gibi değerli isimler katıldı.

Başkonsolos Doğan, törende yaptığı konuşmada, bu tesisin Prizren halkına büyük katkı sağlayacağını belirterek, Türk askerinin dünyanın çeşitli coğrafyalarında birçok sosyal sorumluluk projesini üstlendiğine dikkat çekti. Doğan, "Türk askeri yalnızca Kosova’nın savunmasına değil, Kosovalı kardeşlerimizin yaşam standartlarının üst düzeye çıkartılması için büyük çaba harcamaktadır." dedi.

Albay Sağlam ise, dost ve kardeş Kosova’da askeri, eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında projeler üretmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Sağlam, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in direktifleriyle, Türk Temsil Heyet Başkanlığı olarak Kosova halkını sağlık alanında desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Törende yer alan belediye temsilcileri, sağlanan destekten dolayı Türk askeri ile Türk devletine ve halkına teşekkür etti. Konuşmaların ardından davetliler, kurdele keserek tesiste incelemelerde bulundu.

Bu proje kapsamında Prizren’deki 15 aile hekimliği merkezi ve 27 aile sağlık ocağına hizmet veren tesisin bakım ve onarımı yapılarak yenilendi. Ayrıca tesis, endüstriyel makinelerle donatılarak tefrişatı tamamlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde bulunan aile hekimliği merkezlerine hizmet veren çamaşırhaneyi yenileyerek tesisin malzeme donatımını yaptı. Davetliler, açılışı vesilesiyle kurdele keserek tesiste incelemelerde bulundu.

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde bulunan aile hekimliği merkezlerine hizmet veren çamaşırhaneyi yenileyerek tesisin malzeme donatımını yaptı. Davetliler, açılışı vesilesiyle kurdele keserek tesiste incelemelerde bulundu.