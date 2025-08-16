Meinl-Reisinger: Rusya barışa hazır değil — Trump-Putin Alaska görüşmesi

Bakanın değerlendirmeleri ve tepki

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'daki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Meinl-Reisinger, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Putin'in kırmızı halıyla karşılanmasının birçok kişiyi rahatsız ettiğini belirtti ve Rusya'nın barışa hazır olmadığını savundu.

Bakan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rusça 'SSCB' yazılı sweatshirtle görünmesinin kesinlikle tesadüf olmadığını ve bunun bilinçli bir mesaj içerdiğini kaydetti.

Meinl-Reisinger, 'Rusya'da barışa dair herhangi bir isteklilik görmek imkansız.' ifadesini kullandı.

Ayrıca, Ukrayna'da barışı sağlama konusundaki kararlılığından dolayı Trump'a minnettar olduklarını, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenlik çıkarlarının çok önemli olduğunu vurguladı.

ABD'nin bu kapsamda tüm çabalarını destekleyeceklerini, özellikle de ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak üçlü bir görüşmeyi destekleyeceklerini bildiren Meinl-Reisinger, bu zirvenin 'Avrupa Birliği'nin (AB) çıkarlarını yalnızca AB'nin temsil edebileceğini' gösterdiğini belirtti.

Trump ile Putin, dün Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.