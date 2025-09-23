Meksika, 80. BM Genel Kurulu'nda Gazze'de Soykırımın Durmasını Talep Edecek

Meksika, 80. BM Genel Kurulu'nda temsilcisi aracılığıyla Gazze'deki soykırımın durması çağrısı yapacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 03:42
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 03:42
Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze Şeridi'ndeki devam eden soykırımın durması yönünde çağrıda bulunacağını açıkladı.

Sheinbaum'dan temsil ve dış politika vurgusu

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Meksika'yı 80. BM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente'nin temsil edeceğini bildirdi.

Sheinbaum, Meksika'nın geleneksel dış politikasının barış, tarafsızlık ve halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkelerine dayandığını vurguladı.

Gazze açıklaması ve uluslararası tutum

Gazze Şeridi'nde yaşananlara ilişkin olarak Sheinbaum şunları kaydetti:

'Juan Ramon de la Fuente bir barış mesajı taşıyor ve ülkemizin dış politikası çerçevesinde hareket ediyoruz. Gazze'deki durumla ilgili olarak Şili hükümetiyle birlikte iletilen tüm şikayetleri dinledik ve tüm tutumumuz, uluslararası toplumla uyumlu olarak, Gazze'deki bu soykırımın durması

Sheinbaum ayrıca Orta Doğu'da barışın tesis edilmesi için iki devletli çözümü desteklediklerini ve sivil halka yönelik saldırılara karşı olduklarını yineledi.

