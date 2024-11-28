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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump ile Göç Stratejisini Görüştü

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin göç stratejisini paylaştı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 05:51
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 05:51
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump ile Göç Stratejisini Görüştü

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Meksika'nın göç stratejisini detaylandırdı.

Sheinbaum, X sosyal medya platformu üzerinden görüşmeyi değerlendirerek, “Başkan Trump ile yaptığımız görüşmede, Meksika'nın insan haklarına saygı göstererek göç sorunuyla başa çıkmak için izlediği kapsamlı stratejiyi anlattım.” açıklamasında bulundu.

Devlet başkanı, “Bu strateji sayesinde, göçmenler ve karavanlar sınıra ulaşmadan önce onlarla ilgileniliyor. Meksika'nın tutumu, sınırları kapatmak değil, hükümetler ve halklar arasında köprüler kurmaktır.” ifadelerini kullandı.

Trump'ın Meksika'nın en önemli dış ticaret ortaklarından Kanada ve Çin’e yönelik yeni tarifeler açıklamasının ardından, Sheinbaum bu gümrük vergilerine de tepki gösterdi.

“Bir gümrük vergisinin ardından, buna yanıt olarak bir diğeri gelecek ve bu durum, ortak işletmeleri riske atana kadar devam edecektir.” diyerek de endişelerini dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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