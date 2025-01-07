Meksika, Göçmen Dağıtım Politikasını Sürdürüyor

Meksika, ülkesini geçiş noktası olarak kullanan düzensiz göçmenleri ABD sınırından uzak tutmak amacıyla ülke içinde dağıtım politikalarını sürdürdüğünü iddia ediyor.

Bu plan uyarınca, çeşitli ülkelerden ABD'ye gitmek üzere Meksika'ya gelen düzensiz göçmenler, yetkililer tarafından farklı şehirlere gönderiliyor. Eski Meksika Göçmenlik Dairesi Başkanı Tonatiuh Guillen, bu “dağıtma” politikasının son yıllarda Meksika hükümetinin göç meselesindeki temel tutumu haline geldiğini vurguladı. Guillen, söz konusu yöntemle geçen yıl ABD sınırına ulaşan göçmen sayısını önemli ölçüde azalttıklarını belirtti.

Guillen, bu uygulamanın ABD Başkanı Donald Trump'ın baskılarına karşı bir tür savunma stratejisi olabileceği umudunu taşıdığını ifade etti.

Ülkeye güneyden giriş yapan son 100 kişilik düzensiz göçmen grubu, evraklarının tamamlanması vaadiyle gitmek üzere bulundukları Acapulco'da kendilerini mahsur buldu. Mahsur kalan göçmenlerden 28 yaşındaki Venezuelalı Ender Antonio Castaneda, durumlarını paylaşarak, "Göçmenlik yetkilileri bize 10 veya 15 gün içinde ülke dışına serbest geçiş izni vereceklerini söylediler ama bu gerçekleşmedi." dedi.

Castaneda, maruz kaldıkları zor durumu özetlerken "Bizi burada hiçbir çıkış yolu olmadan bıraktılar. Bize otobüs bileti satmıyorlar, hiçbir şey satmıyorlar." şeklinde konuştu.

Orta Amerika'dan yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmayı hedefliyor.