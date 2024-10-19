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Melenchon: Macron, İsrail Hakkında Gömlek Değiştiriyor

Jean-Luc Melenchon, Macron'un İsrail politikalarını eleştirdi ve Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:03
Melenchon: Macron, İsrail Hakkında Gömlek Değiştiriyor

Fransa'da Tartışmalı Yorumlar

Fransa'nın aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin kurucusu Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail konusundaki belirsiz tutumlarını eleştirdi.

Macron'un Belirsizliği

Melenchon, yaptığı açıklamada Macron'u "gömlek değiştirircesine" fikir değiştirmekle suçladı. Bu bağlamda, Macron'un Gazze'deki durumu ele alırken tutarsızlığını vurguladı. "Artık silah göndermeyeceğiz," diyen Macron'un, bir önceki gün "silah göndermiyoruz" demesini çelişkili bulduğunu ifade etti.

Gazze'deki Durum

Melenchon, Gazze'deki durum hakkında da içindeki tiksintiyi dile getirdi. "Bu görüntülere daha fazla bakmak istemiyorum; çünkü katillere karşı hissettiğim nefret giderek artıyor," diyerek Gazze'de yaşanan insanlık dramını kınadı.

Filistin'in Tanınması Çağrısı

Melenchon, Birleşmiş Milletler’in (BM) iki devletli çözüme vurgu yaptığını hatırlatarak, "Macron'un görevi, Fransa'nın Filistin devletini tanıdığını açıklamak olmalı," dedi. Ayrıca, genel iş sendikası CGT’nin, Fransız Thales firmasının İsrail'e malzeme sevkiyatını durdurma çağrısına destek verdiğini sözlerine ekledi.

Uluslararası Hukuk ve Ahlaki Sorumluluk

Melenchon, Gazze'deki saldırıların, silah sevkiyatlarını durdurmakla sonlandırılabileceğini belirtti. Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun komşularını tehdit etmesini de eleştirdi ve "Sınırı geçtiği takdirde, her türlü silahlı direniş, Lübnan halkının bir işgalciye karşı milli direnişidir," şeklinde konuştu.

AB ve İsrail Ortaklık Anlaşması

Son olarak Melenchon, Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınmasının, Gazze’ye yönelik saldırıların sona ermesine yol açacağını değerlendirdi.

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