Meliha Nur Çerçinli Türk Arşivciler Derneği Başkanı Oldu

Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Meliha Nur Çerçinli, Türk Arşivciler Derneği Genel Başkanlığına seçildi. Dernekten yapılan açıklamada, Çerçinli'nin, arşivcilik ve tarih konularında önemli katkılarda bulunan Orhan Sakin'in görevi sona ermesinin ardından başkanlığı üstlendiği belirtildi.

Yeni dönemde, bireysel arşivlerin korunması, kolektif hafızanın dijital ortamlarda yaşatılması, yapay zeka destekli arşiv sistemlerinin geliştirilmesi ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi gibi projelerle önemli adımlar atılması hedefleniyor.

Uluslararası Arşivler Konseyi (ICA) üyesi olan Türk Arşivciler Derneği, alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla Türkiye’nin arşiv hafızasını geleceğe taşımak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Yurt dışındaki arşiv topluluklarıyla işbirlikleri gerçekleştiren dernek, akademisyenlere ve öğrencilere mentörlük desteği sunarak, eğitim alanında da katkıda bulunuyor.

Dr. Meliha Nur Çerçinli Kimdir?

Meliha Nur Çerçinli, 2010 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde lisansını, 2017'de İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisansını, 2022'de ise Yeditepe Üniversitesi'nde onur derecesi ile doktorasını tamamladı. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde Tarih ve Toplumsal Hafıza, Müzecilik ve Şehir Tarihi dersleri veren Çerçinli, 15 yıldır Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Çerçinli, aynı zamanda Mustafa Reşit Paşa’nın siyasi evrakını Türkçeye uyarlayıp “Bir Türk Diplomatının Evrak-ı Siyasiyyesi” adıyla yayımladı. Çocuk, kadın ve hayvan hakları konularında da çalışmalar yürüten Çerçinli, ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde bildiri sunmuş ve keynote speaker olarak yer almıştır. Daha önce Türk Arşivciler Derneğinin bilimsel komitesinde de görev almıştır.

Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Meliha Nur Çerçinli, Türk Arşivciler Derneği Genel Başkanlığına seçildi.

Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Meliha Nur Çerçinli, Türk Arşivciler Derneği Genel Başkanlığına seçildi.