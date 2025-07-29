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Melike Şahin, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda Unutulmaz Bir Konser Verdi

Melike Şahin, BKM’nin 30. yılına özel düzenlenen konserler kapsamında Harbiye'de müzikseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 00:51
Melike Şahin, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda Unutulmaz Bir Konser Verdi

Şarkıcı Melike Şahin, BKM'nin 30. yılına özel düzenlediği konser serisinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda iki gün üst üste sahne aldı. Müzik tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği konser, Şahin'in güçlü vokaliyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Konser öncesi bir yazılı açıklama yapan Şahin, ülkemizdeki yangınlar dolayısıyla derin üzüntü duyduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Yaşanan yangınların hepimizin içini yaktığı, can kayıplarının ve doğaya verilen zararın yüreğimizi dağladığı bu dönemde, basınla herhangi bir röportaj gerçekleştiremeyeceğimi affınıza sığınarak belirtmek isterim. Hayatını kaybeden bütün emekçilere, doğa gönüllülerine rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Ormanlarımıza ve canlarımıza daha değer verdiğimiz günleri görmeyi umuyoruz."

Solo kariyerinin başlangıcından bu yana kendi tarzı ve etkileyici yorumlarıyla dikkat çeken Melike Şahin, konserinde sevilen hitleri "Diva Yorgun", "Durma Yürüsene" ve "Beni Ancak"ı, ayrıca "Akkor" albümünden parçaları seslendirdi.

BKM'nin konser programı kapsamında bugün Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer’in "Kaynat Bakalım" şovu, 30 Temmuz'da ise "Ata Demirer Gazinosu 2" Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.

Şarkıcı Melike Şahin, BKM'nin 30. yılına özel düzenlediği konser serisinde Harbiye Cemil Topuzlu...

Şarkıcı Melike Şahin, BKM'nin 30. yılına özel düzenlediği konser serisinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda iki gün üst üste müzikseverlerle buluştu.

Şarkıcı Melike Şahin, BKM'nin 30. yılına özel düzenlediği konser serisinde Harbiye Cemil Topuzlu...

Şarkıcı Melike Şahin, BKM'nin 30. yılına özel düzenlediği konser serisinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda iki gün üst üste müzikseverlerle buluştu.

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