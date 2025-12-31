Melikgazi 2026'da Şahlanacak — Başkan Palancıoğlu Yatırımları Açıkladı

Melikgazi 2026'da Şahlanacak: Palancıoğlu'ndan Yatırım ve Proje Taahhüdü

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2025 yılındaki çalışmaları değerlendirerek ilçenin 2026 yılında daha da güçleneceğini açıkladı. Başkan Palancıoğlu, 2025'i başarıyla tamamladıklarını ve 2026'da birçok projenin açılışını ve temel atma törenlerini gerçekleştireceklerini söyledi.

2025'ten 2026'ya Vizyon

Palancıoğlu, "2025 yılı Melikgazi yılı olacak demiştim ve bunu hayata geçirdik. 2026 yılında ise Melikgazi, şahlanarak daha da büyüyerek ve daha da parlayarak devam edecek" ifadelerini kullandı. 2025'in birçok projenin başlangıcına sahne olduğunu, 2026'da bu projelerin daha görünür hale geleceğini vurguladı.

Eğitim ve Kütüphane Yatırımları

Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nin son yıllarda eğitime verdiği önemi öne çıkararak, "Türkiye’nin en çok okul yapan belediyesi olmamız" ifadesini kullandı. Buna göre, 6 yıl içerisinde 26 adet okul yapıldı ve 2025'te bu okulların bir kısmı hizmete alındı. Bu yatırımlar arasında özellikle Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi büyük önem taşıyor; okulun açılışı yapıldı ve şu anda 50 öğrenci İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görüyor.

Ayrıca belediye, eğitim desteğini kütüphanelerle güçlendirdi. Melikgazi'de 18 adet Akıl Küpü Kütüphanesi açıldı ve yaklaşık 73.000 üyeye ulaşıldı. Palancıoğlu, kütüphanelerin sayısının artacağını ve gençlerin buralarda konforlu şekilde sınav hazırlığı yaptığını kaydetti.

Park, Ağaçlandırma ve Restorasyon Çalışmaları

İlçede yeşil alan ve park çalışmalarına büyük önem verildiğini belirten Palancıoğlu, sloganlarını hatırlatarak "Fidan değil ağaç dikiyoruz" dedi. Melikgazi'ye 30 yaşına kadar çınar, ıhlamur ve meşe gibi daha büyük ağaçlar dikildiğini, böylece uzun yıllar beklemeden sağlam ağaçlar kazandırıldığını söyledi. Son 6 yılda 336 adet park yapıldığı bilgisini paylaştı.

Tarihi eserlerin restorasyonuna da vurgu yapan Palancıoğlu, önemli projeler olarak Gön Hanın 520 yıllık eserin yeniden ayağa kaldırılmasını ve Köşk Medresenin restorasyonunu gösterdi. Gön Han'ın 2026'da etkinliklerle halka açılacağı ve Köşk Medrese'nin daha aktif kullanılacağı belirtildi.

Kentsel Dönüşümde Hız Kesilmiyor

Palancıoğlu, Melikgazi'de 8 bölgede kentsel dönüşüm çalışmasının sürdüğünü ifade etti. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1. etabın tamamlandığı ve teslim edildiğini; 2. etabın ise 2026 yazında kura ve anahtar teslim işlemlerinin yapılacağını açıkladı. Aydınlıkevler, Battalgazi, Anbar ve Kazım Karabekir bölgelerinde etap çalışmalarının devam ettiğini, yeni proje alanlarının Hulusi Akar, Yıldırım Beyazıt ve Konaklar bölgesinde yoğunlaşacağını söyledi.

Konut üretiminde farklı bir uygulama da paylaşıldı: Üretilen dairelerin bir kısmı hak sahiplerine verilirken bir kısmı ihaleyle satılıyor. Satışlarda %25 peşinat, 36 ay taksitle, faiz ve vade farkı olmadan ödeme imkanı sunuluyor; bu uygulamanın vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Çocuklara Yönelik Projeler ve Mobil Başkan

Çocuklara yönelik hizmetleri de anlatan Palancıoğlu, Melikgazi'de Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi açıldığını ve çocukların burada oyun, drama atölyeleri ve tiyatro faaliyetlerinden yararlanacağını söyledi. Ayrıca 2025'te başlatılan "Mobil Başkan" uygulamasıyla mahalle mahalle vatandaşların taleplerinin dinlendiğini ve 2026'da bunun artarak devam edeceğini vurguladı.

Mali Durum, Teşekkür ve 2026 Hedefleri

Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nin borçsuz olduğunu belirterek 2025 yılında bütçenin etkin yönetildiğini ifade etti: "Melikgazi borçsuz bir belediye. 2025 yılında Melikgazi’nin borcu olmadığı gibi bütçesini en iyi şekilde yöneten, en iyi şekilde hizmet eden bir belediyeyiz."

2026'da açılışını yapacakları veya temelini atacakları okullar, kütüphaneler, sağlık ocakları, Kur'an kursları, pazar yerleri, spor tesisleri ve meydan düzenlemeleri gibi projeler olduğunu söyleyen Başkan, emeği geçenlere teşekkür ederek yeni yıl için iyi temennilerini paylaştı.

