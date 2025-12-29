Melikgazi Belediyesi Altınoluk Fidanlığı'nda 15-25 Yaşındaki Ağaçlarla Yeşillendiriyor

Melikgazi Belediyesi, çevreye duyarlı çalışmalar kapsamında ilçe genelinde yeşil alanları artırmaya ve ağaçlandırmaya hız verdi. Yenilenen Altınoluk fidanlığında yeni alınan ağaçlar yerinde incelendi.

Başkan Palancıoğlu yerinde inceleme yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Altınoluk fidanlığındaki ağaçları tek tek gözden geçirdi. Palancıoğlu, yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmesinde ilçede yeşillendirme ve park çalışmalarıyla vatandaşların beğenisini kazanmayı sürdürdüklerini vurguladı.

"Melikgazi Belediyesi olarak birçok alanda hizmet yapıyoruz. Zannediyorum vatandaşlarımız tarafından en çok beğenilen hizmetlerimizin başında diktiğimiz ağaçlar ve yaptığımız parklar geliyor. Altınoluk fidanlığımızda yeni gelen ağaçlarımızı inceledik. Biz Melikgazi Belediyesi olarak ‘Fidan değil ağaç dikiyoruz'. Bu ağaçlarımız 15-20-25 yaşındaki ağaçlar. Burada binlerce çınar ağacımız, binlerce bitkimiz var ve burası yemyeşil. Bu ağaçlarımızı Melikgazi’mizi daha da yeşillendirmek ve yeni parklarımıza dikmek için kullanacağız. Ağaçlar oldukça büyük, her bir saksıyı 10 kişi ancak kaldırabiliyor. Ağaçlar yerinden vinçlerle kaldırılıyor. Her biri en az 7-8 metre boyundaki çınarlarımız büyüyecek 400-500 yıl Kayseri’ye yeşillik olacak. Birçok ağaç ve süs bitkisi aldık. Bunları ihale sonucunda her birini tek tek seçerek aldık. İnşallah 2026 yılı Melikgazi için ağaçlandırma yılı olacak. 2025’te de birçok park yapmıştık. İlçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Refüjlerimiz ve kavşaklarımızı ışıklandırıyor ve yeşillendiriyoruz. İnşallah bu ağaçlarla birlikte Melikgazi çok daha güzel olacak. Hayırlı olsun. Emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

Palancıoğlu, ağaçların her birinin büyük boyutta olduğunu, her saksının taşınmasının en az 10 kişi gerektirdiğini ve ağaçların vinçlerle yerlerine konulduğunu belirtti. Ayrıca 7-8 metre boyundaki çınarların uzun yıllar boyunca Kayseri'ye yeşillik kazandıracağına dikkat çekti.

Belediye, bu ağaçları yeni parklar, refüjler ve kavşaklarda kullanmayı planlıyor. 2025 yılında yapılan park çalışmalarının ardından 2026 yılını ağaçlandırma yılı ilan etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Çalışmalara katkı sağlayan personele teşekkür eden başkan, ilçe genelinde yeşil alanları artırma kararlılığını yineledi ve projelerin Melikgazi'yi daha yaşanabilir kılacağını vurguladı.

ÇEVREYE DUYARLI ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA İLÇE GENELİNDE YEŞİLE VE AĞAÇLANDIRMAYA ÖNEM VEREN MELİKGAZİ BELEDİYESİ; YEŞİL ALANLARIN ARTMASI VE DAHA YAŞANABİLİR BİR MELİKGAZİ İÇİN ÇALIŞMALARINI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYOR.