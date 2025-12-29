DOLAR
Van OSB Başkanı Memet Aslan'dan 2026 Yeni Yıl Mesajı

Van OSB Başkanı Memet Aslan, 2026 yılı için barış, huzur, kardeşlik ve refah dileğinde bulundu; 2025 yılını değerlendirip herkese yeni yıl tebriklerini iletti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:45
Barış, huzur ve refah temennisi

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, yeni yıl münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Aslan, yayımladığı mesajda 2025 yılını değerlendirip 2026 için umut ve temennilerini paylaştı.

"Acısıyla tatlısıyla 2025 yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni bir başlangıç umuduyla 2026 yılının ilimize, ülkemize ve tüm mazlum coğrafyaya barış, huzur, kardeşlik ve refah getirmesini Allah’tan niyaz eder, herkesin yeni yılını tebrik ederiz"

