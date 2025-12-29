DOLAR
Fatih Erkan, HTK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Seçildi

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, HTK 4. Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçildi; yerli teknoloji ve Ar-Ge odaklı üretim hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:28
Atama ve hedefler

Hacılar Genç İşadamları Derneği (HAGİAD) Başkanı Fatih Erkan; Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) 4. Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne seçildi.

Fatih Erkan’ın bu göreve ERAT Kablo Teknolojik Donanım Sistemleri A.Ş. adına getirilmesi, yerli üretim yapan Türk teknoloji firmalarının haberleşme sektöründeki karar süreçlerinde daha güçlü temsil edilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

HTK çatısı altında yürütülen çalışmaların yerli ve millî haberleşme çözümlerinin yaygınlaştırılmasına, savunma ve sivil iletişim teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına ve Ar-Ge ile ihracat odaklı yüksek katma değerli üretimin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Belirlenen yeni yönetim yapısıyla birlikte HTK’nın, yerli teknolojilerin sahada daha yaygın kullanılması, sektör paydaşları arasında iş birliklerinin güçlendirilmesi ve Türkiye’nin haberleşme teknolojilerinde daha güçlü bir üretim ekosistemine kavuşması yönünde çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

HTK Yeni Dönem Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı: ULAK Haberleşme A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: ERAT Kablo Teknolojik A.Ş.

Üyeler:

Defne Telekomünikasyon A.Ş.

Beyes Bilişim Teknolojileri Elektronik Yazılım Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

TELENITY İletişim Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş.

i2i Bilişim Danışmanlık Teknoloji Hiz. ve Paz. Tic. A.Ş.

Nart Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. (TechNarts)

