Melikgazi'de 58 mahallede karla mücadele: Ekipler 7/24 sahada

İl genelinde yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte Melikgazi Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için 58 mahallede yollarda ve kaldırımlarda kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Sahada hummalı çalışma

Eskişehir Bağları Osmanlı, Danişmentgazi, Selçuklu Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalara katılan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve belediye ekiplerinin 7/24 sahada olduğunu vurguladı.

Başkan Palancıoğlu sahadaki çalışmaları anlatırken şunları söyledi:

"Cumartesi sabahı gayet güzel bir kar yağışı oldu. Okullar tatil, evlatlarımız bu tatilde kartopu oynasınlar, kardan adam yapsınlar, karın zevkini ailecek çıkarsınlar. Bizler de kar yağışının başlamasıyla birlikte geceden beri kar temizliği çalışması yapıyoruz. Tüm ekibimiz sahada, ben de bizzat başlarındayım. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Kar yağışı su kaynaklarımız için, tarım için büyük bir nimet. Elimizden geldiğince ana yollar, yokuş alanlar başta olmak üzere tüm alanlarda kar küreme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Ulaşım desteği ve ihbar hattı

Vatandaşlar ulaşımda sorun yaşamaları halinde 0530 253 91 91 ve 0352 252 13 33 numaralı Melikgazi Belediyesi Whatsapp ihbar hatlarından 7/24 ulaşabilecekler.

