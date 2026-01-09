Melikgazi'de Çanakkale Ruhu 110. Yıldönümünde Anıldı

Melikgazi Belediyesi’nin etkinliğinde Ahmet Nedim Kilci’nin sunumu ve Mustafa Palancıoğlu’nun konuşmasıyla Çanakkale ruhu 110. yıldönümünde duygulu anıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:01
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:01
Melikgazi Belediyesi etkinliğinde duygulu anlar

Melikgazi Belediyesi tarafından Çanakkale Kara Savaşları Zaferi’nin 110. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen programda, Çanakkale’den Cumhuriyet’e Yüzüncü Yıl Müzesi Kurucusu ve Koordinatörü Ahmet Nedim Kilcinin anlatımıyla duygusal anlar yaşandı.

"Çanakkale, tarihe sığmayan bir zaferdir." diyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi; "Çanakkale, Türk milletinin tarih boyunca nice badireler atlattığı ama asla boyun eğmediği bir dönüm noktasıdır. Çanakkale savaşları Türk’ün gücünü dünyaya bir daha duyuran, tarihe ’Çanakkale Geçilmez’ sözünü yazdıran büyük bir destandır. Tarihimize baktığımızda zaferlerimizi ve kahramanlarımızı saymakla bitiremeyiz ama bunların içinde Çanakkale’nin yeri bir başkadır. 110 yıl önce büyük kayıpların yaşandığı bu topraklarda, Mehmetçiğimiz vatanımızın bağımsızlığı uğruna canını hiçe sayarak hem denizden hem de karadan Çanakkale’yi geçilmez kıldı. Çanakkale destanını önce Türk milletinin öğrenmesi ve nesillerine anlatması bir şeref borcudur. Çanakkale; milletin hafızasında, kalbinde, gönlünde abideleşmiş ve destanlaşmıştır. Çanakkale ruhu bir millet, vatan ve bayrak sevdası gibidir. Kendisini Çanakkale’ye adamış tarihçi Ahmet Nedim Kilci Hocamıza da bu anlamlı ve duygu dolu söyleşi için teşekkür ederim. Bu vesile ile Çanakkale Kara Savaşları Zaferi’nin 110. yıldönümü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Çanakkale şehitlerimizi ve bugüne dek vermiş olduğumuz tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve duayla anıyorum."

Program, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleştirildi. Ahmet Nedim Kilci, slayt destekli sunumuyla izleyicilerden büyük beğeni topladı; Mehmetçiğin kahramanlık hikayelerini, savaşın bilinmeyen yönlerini ve dönemin ibretlik yaşam öykülerini aktararak Çanakkale ruhunun zorluklar içinde nasıl şekillendiğini anlattı.

Katılımcılar, anlatılanlar eşliğinde Çanakkale kahramanlarının fedakârlığını ve bu destanın Türk milletinin kolektif hafızasındaki yerini bir kez daha hatırladı.

