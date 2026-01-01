DOLAR
Melikgazi'de Yılda 9000 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırılıyor

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi yılda ortalama 9000 ton atığı ayrıştırıp ekonomiye kazandırıyor; mobil araç ve eğitim çalışmaları yaygınlaşıyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:48
Mobil araç ve eğitimle sıfır atık seferberliği

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'nde yıllık ortalama 9000 ton geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırılıyor.

Cam, kağıt, plastik, metal, bitkisel atık yağ, elektronik atıklar, atık piller, ömrünü tamamlamış lastikler ve tekstil atıkları ayrıştırılarak yeniden ekonomiye dahil ediliyor; hedef daha temiz bir Melikgazi oluşturmak.

Vatandaşlarda ve çocuklarda çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla tedarik edilen Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı, geri dönüşüme yeni bir ivme kazandırıyor.

Araç, mahalleleri ve okulları gezerek sıfır atık konusunda bilinçlendirme sağlarken aynı zamanda atıkları toplayıp ekonomiye kazandırıyor; bu sayede hem eğitim hem de uygulama bir arada yürütülüyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ise yapılan çalışmaları şu sözlerle aktardı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin hayata geçirdiği ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın vermiş olduğu desteklerle Melikgazi’de başarılı geri dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Melikgazi Belediyesi sınırları içinde her hafta binlerce binada düzenli olarak mavi poşetlerin dağıtımı ve toplanmasını sağlıyoruz. 400 adet Sıfır Atık Toplama Ekipmanı ile birlikte ambalaj atıklarını toplama ve ayrıştırma hizmeti sunuyoruz. Sıfır Atık ve Eğitim Tesisimiz ülkemizde referans gösterilen toplama-ayırma tesislerinden birisi. Binlerce öğrencimiz tesisimizde sıfır atık konusunda eğitim alıyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ’Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir Proje Uygulama Yarışması’nda, ’Hareketli Lego Geri Dönüşüm Tesis Modeli’ ödüle layık görüldü. ’Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı’mızı da Melikgazi’mize kazandırdık. Aracımız etkinlik alanlarımızda, okul ziyaretlerimizde, gezilerimizde bize eşlik ediyor ve vatandaşlarımızı sıfır atık konusunda bilinçlendirirken aynı zamanda atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor. Geri dönüşüm dünyamızın güzel geleceği için olmazsa olmaz! Biz de Melikgazi Belediyesi olarak geri dönüşüm adına hizmetlerimizi günden güne artırıyor, öncü rolümüzü zirveye taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

