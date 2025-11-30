Melikgazi'den Kayseri'ye Teknoloji Lisesi Müjdesi

Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi'nde zemin+2 katlı, yapay zeka ve robotik odaklı Teknoloji Lisesi kuruyor; amaç Kayseri sanayisine nitelikli eleman yetiştirmek.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:15
Melikgazi'den Kayseri'ye Teknoloji Lisesi Müjdesi

Melikgazi Belediyesi Kayseri’ye Teknoloji Lisesi kuruyor

Melikgazi Belediyesi, Türkiye’de en çok okul yapan belediye unvanıyla bir kez daha ön plana çıkarak Kayseri’de yeni bir eğitim yatırımı daha başlatıyor. Belediye, referans projeleri arasında yer almasını hedeflediği Teknoloji Lisesini hayata geçirecek.

Projenin detayları ve hedefleri

Okul Köşk Mahallesinde zemin ve iki katlı bir binada planlanıyor. Lisede sınıflar, bilgisayar laboratuvarları ve atölyeler yer alacak. Projede; yüksek donanımlı laboratuvarlar, yazılım ve yapay zeka atölyeleri, robotik kodlama sınıfları gibi modern imkânlarla donatılmış bir eğitim ortamı hedefleniyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu projeye ilişkin şunları ifade etti:

Eğitime ve öğretime önem veren bir belediye olarak birçok okulumuzu eğitim hayatına kazandırdık. Melikgazi Teknoloji Lisemizi Köşk Mahallemizde hayata geçireceğiz. Zemin ve 2 katlı binadan oluşacak olan lisede sınıflar, bilgisayar laboratuvarları ve atölyeler yer alacak. Yüksek donanımlı laboratuvarlar, yazılım ve yapay zeka atölyeleri, robotik kodlama sınıfları gibi modern imkânlarla donatılacak olan okulumuzda, aynı zamanda meslek sahibi bireylerin yetişmesini hedefliyoruz. Dijital okur-yazarlık, farklı programlama dillerinde kodlama, mobil uygulama geliştirme, donanım üretim yetkinlikleri, siber güvenlik, veri tabanı programlama, tasarım yetkinlikleri ve proje yönetimi gibi derslerin verileceği bir lise olacak inşallah. Modern sınıflarımız ve teknoloji odaklı müfredatla hem öğrencileri geleceğe hazırlamayı hem de Kayseri’nin sanayi sektörüne nitelikli elemanlar kazandırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilere konforlu, teknolojik ve interaktif bir eğitim ortamı sunacağımız okulda her öğrencinin kendini ve yeteneklerini keşfetmesini istiyoruz. İnşallah bu okulda geleceğin liderleri, mühendisleri ve bilim insanları yetişecek. Okulda temel fizik, kimya, matematik ve biyoloji derslerinin yanı sıra, mühendislik fakültelerinde okutulan temel mühendislik dersleri de verilecek inşallah. İş garantili istihdam sağlayacağımız bir lise olacak. Şimdiden Kayseri’mize ve Melikgazi’mize hayırlı olsun dedi.

Proje, öğrencilere dijital okuryazarlıktan siber güvenliğe, mobil uygulama geliştirmeden donanım üretimine kadar geniş bir teknik müfredat sunmayı amaçlıyor. Belediye, modern ve teknoloji odaklı bu lise ile hem gençleri geleceğe hazırlamayı hem de Kayseri sanayisine nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK OKUL YAPAN BELEDİYE UNVANI KAZANAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ; KAYSERİ'DE YİNE BİR...

TÜRKİYE'DE EN ÇOK OKUL YAPAN BELEDİYE UNVANI KAZANAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ; KAYSERİ'DE YİNE BİR İLKE DAHA İMZA ATARAK TEKNOLOJİ LİSESİ'Nİ HAYATA GEÇİRECEK.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK OKUL YAPAN BELEDİYE UNVANI KAZANAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ; KAYSERİ'DE YİNE BİR...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Tekke Barajı İçin 200 Mezar Nakledildi: Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
2
Uludağ'da Kar Yağışı Başladı: Zirveler Beyaza Büründü
3
DİTAV Başkanı Ahıakın: Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul’da Kardeşlik Rüzgarı Estirdi
4
2. Ulusal Biyomedikal Kongresi Marmaris'te — Rektör Hacımüftüoğlu Başkanlığında Sektör Zirvesi
5
Prof. Dr. Emre Kongar Beltaş Kitap Kafe'de: Söyleşi ve İmza Günü
6
Bursa'da Kapalı Pazar Alanında Duman Paniği: 1 Kişi Etkilendi
7
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri’nin Etkinlik Merkezi Oldu

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı