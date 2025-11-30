Melikgazi'den Kayseri'ye Teknoloji Lisesi Müjdesi

Melikgazi Belediyesi Kayseri’ye Teknoloji Lisesi kuruyor

Melikgazi Belediyesi, Türkiye’de en çok okul yapan belediye unvanıyla bir kez daha ön plana çıkarak Kayseri’de yeni bir eğitim yatırımı daha başlatıyor. Belediye, referans projeleri arasında yer almasını hedeflediği Teknoloji Lisesini hayata geçirecek.

Projenin detayları ve hedefleri

Okul Köşk Mahallesinde zemin ve iki katlı bir binada planlanıyor. Lisede sınıflar, bilgisayar laboratuvarları ve atölyeler yer alacak. Projede; yüksek donanımlı laboratuvarlar, yazılım ve yapay zeka atölyeleri, robotik kodlama sınıfları gibi modern imkânlarla donatılmış bir eğitim ortamı hedefleniyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu projeye ilişkin şunları ifade etti:

Eğitime ve öğretime önem veren bir belediye olarak birçok okulumuzu eğitim hayatına kazandırdık. Melikgazi Teknoloji Lisemizi Köşk Mahallemizde hayata geçireceğiz. Zemin ve 2 katlı binadan oluşacak olan lisede sınıflar, bilgisayar laboratuvarları ve atölyeler yer alacak. Yüksek donanımlı laboratuvarlar, yazılım ve yapay zeka atölyeleri, robotik kodlama sınıfları gibi modern imkânlarla donatılacak olan okulumuzda, aynı zamanda meslek sahibi bireylerin yetişmesini hedefliyoruz. Dijital okur-yazarlık, farklı programlama dillerinde kodlama, mobil uygulama geliştirme, donanım üretim yetkinlikleri, siber güvenlik, veri tabanı programlama, tasarım yetkinlikleri ve proje yönetimi gibi derslerin verileceği bir lise olacak inşallah. Modern sınıflarımız ve teknoloji odaklı müfredatla hem öğrencileri geleceğe hazırlamayı hem de Kayseri’nin sanayi sektörüne nitelikli elemanlar kazandırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilere konforlu, teknolojik ve interaktif bir eğitim ortamı sunacağımız okulda her öğrencinin kendini ve yeteneklerini keşfetmesini istiyoruz. İnşallah bu okulda geleceğin liderleri, mühendisleri ve bilim insanları yetişecek. Okulda temel fizik, kimya, matematik ve biyoloji derslerinin yanı sıra, mühendislik fakültelerinde okutulan temel mühendislik dersleri de verilecek inşallah. İş garantili istihdam sağlayacağımız bir lise olacak. Şimdiden Kayseri’mize ve Melikgazi’mize hayırlı olsun dedi.

Proje, öğrencilere dijital okuryazarlıktan siber güvenliğe, mobil uygulama geliştirmeden donanım üretimine kadar geniş bir teknik müfredat sunmayı amaçlıyor. Belediye, modern ve teknoloji odaklı bu lise ile hem gençleri geleceğe hazırlamayı hem de Kayseri sanayisine nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefliyor.

