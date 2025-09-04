Meloni'den NATO'nun 5. Maddesinden Esinlenen Ukrayna İçin Kolektif Güvenlik Önerisi

Meloni'den NATO'nun 5. Maddesinden Esinlenen Güvenlik Teklifi

İtalya, asker göndermeyecek; kolektif güvenlik modeli öneriliyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'ya doğrudan asker göndermeyeceklerini açıklayarak, bunun yerine NATO'nun kurucu anlaşmasının 5. maddesinden esinlenen kolektif bir güvenlik ve savunma mekanizması önerdi.

Başbakanlık tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'te ev sahipliği yaptığı Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne uzaktan çevrim içi bağlantıyla katıldı. Açıklamada, toplantının Ukrayna'da adil ve kalıcı barış yolunun derinlemesine ele alınmasının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Başbakanlık açıklamasındaki ifadelere yer verildi: "Başbakan (Meloni), Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin siyasi bileşeninin önemli bir unsuru olarak, (NATO’nun kurucu) Washington Anlaşması'nın 5. maddesinden esinlenerek, kolektif güvenlik ve savunma mekanizması önerisini bir kez daha dile getirdi. İtalya'nın Ukrayna'ya asker göndermeyeceği yönündeki tutumunu yineleyen Meloni, muhtemel bir ateşkesi, Ukrayna sınırları dışında yürütülecek izleme ve eğitim faaliyetleriyle desteklemeye açık olduklarını doğruladı."

Açıklamada ayrıca, Meloni'nin zirvenin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesine katıldığı belirtilerek şu ifadeler aktarıldı: "Görüşmede sabahki toplantının sonuçları paylaşıldı ve Ukrayna için adil ve kalıcı barış hedefine yönelik ortak birlik ruhu yeniden teyit edildi. Bu barış, ancak Ukrayna’ya sürekli destek verilmesi, düşmanlıkların sona erdirilmesinin sağlanması, yaptırımlar da dahil olmak üzere Rusya üzerinde kolektif baskının sürdürülmesi ve Atlantik'in iki yakası arasında paylaşım ruhuyla tanımlanacak sağlam ve güvenilir garantilerinin bir araya getirildiği bir yaklaşımla başarılabilir."

Meloni, mart ayında Brüksel'deki olağanüstü AB Liderler Zirvesi çıkışında da benzer bir yaklaşım önermişti. O dönemde, NATO üyesi olmadan da ittifakın güvenlik kapsamına yakın bir garanti mekanizması kurulmasını savunmuştu.

Meloni'nin daha önceki sözleri açıklamada tekrar hatırlatıldı: "NATO'nun 5. maddesinin genişletilmesi daha kalıcı bir çözüm olabilir. Bu, NATO'ya girmekten farklı bir şey ancak NATO ülkelerinin sahip olduğu kapsamın, Ukrayna'ya da genişletilmesi anlamına geliyor. Bu istikrarlı, kalıcı ve etkili bir güvenliğin garantisi olacaktır. Bu nedenle masaya koyduğumuz önerilerden biri bu."

Özetle, İtalya'nın tutumu; doğrudan asker göndermemek, ancak NATO'nun kolektif savunma ilkelerinden esinlenen bir güvenlik mekanizmasıyla, izleme ve eğitim faaliyetleri yoluyla Ukrayna'ya destek sağlanması ve Rusya'ya yönelik kolektif baskının sürdürülmesi yönünde şekilleniyor.