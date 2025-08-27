DOLAR
Meloni Gazze'de 5 Gazetecinin Öldürülmesini Kınadı — Ateşkes Çağrısı

Meloni, İsrail'in 25 Ağustos'taki Nasır Hastanesi saldırısını kınadı; 5'i gazeteci olmak üzere 20 kişinin öldüğü olay için ateşkes çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:07
Rimini'de açıklama: ANSA aktardı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ordusunun 25 Ağustos'ta Gazze'de düzenlediği ve Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırıyı kınayarak ateşkes çağrısında bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Meloni, Rimini kentindeki bir etkinlikte yaptığı konuşmada saldırıda 5'i gazeteci olmak üzere 20 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Meloni, "Gazetecilerin öldürülmesini, basının özgürlüğüne ve savaşın trajedisini anlatmak için hayatını tehlikeye atanlara karşı düzenlenen bu kabul edilemez saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Meloni, İsrail'in "aşırıya kaçan" eylemleri karşısında sessiz kalamayacaklarını belirterek, ateşkese varılması çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, 25 Ağustos sabahı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste düzenlediği iki saldırıda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda yaşamını yitirenler arasında Hüsam el-Mısri (Reuters Haber Ajansı foto muhabiri), Muhammed Selame (Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı), Meryem Ebu Dekka (Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan), Muaz Ebu Taha (ABD merkezli NBC News'te gazeteci) ve Ahmed Ebu Aziz bulunuyor.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada saldırıda "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunmuştu.

