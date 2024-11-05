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Meloni ve Rutte NATO Gündemini Değerlendirdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın durumu ve İttifak stratejileri hakkında görüştü.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:57
Meloni ve Rutte NATO Gündemini Değerlendirdi

İtalya Başbakanı Meloni ve NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ortak Açıklama

İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Roma'da bir araya gelerek, Ukrayna işgali ve NATO'nun stratejik öncelikleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna İşgali ve Uluslararası Etkileri

Başbakan Meloni, Ukrayna işgalinin uluslararası kurallar üzerindeki etkilerini vurgulayarak, "Bu konfliktin sonuçları sadece bölgeyle sınırlı kalmayacak, yeni kriz senaryolarının önünü açıyor." şeklinde konuştu.

İtalya'nın NATO Üzerindeki Rolü

Meloni, İtalya'nın NATO'nun kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlatarak, "İttifakın doğu kanadında ve Akdeniz'deki deniz unsurları ile Balkanlar'daki üstlenimlerini yerine getiriyoruz." dedi.

Ukrayna'ya Destek ve Savunma Stratejileri

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kiev'e sağlanan destek konuları ele alındı. Meloni, "Amacımız, adil bir barış için uygun koşulları inşa etmek ve NATO'nun bu süreçteki rolüdür." diyerek, Ukrayna'nın savunmasını desteklediklerini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Mesajları

Rutte ise, Ukrayna'ya 2024 yılı için 40 milyar avroluk askeri yardım planladıklarını belirtti. "Ukrayna'nın mücadelesi hepimizin mücadelesidir" dedi. Aynı zamanda İtalya'nın silahlı kuvvetlerini güçlendirme programını desteklediğini ifade etti.

Geleceğe Yönelik NATO Vizyonu

Rutte, NATO'nun 360 derecelik güvenlik anlayışının önemine dikkat çekerek, İtalya'nın öncülüğünde güneydeki komşular için yeni bir strateji geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, her ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunmaya ayırma taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Rutte'nin Roma’daki ziyaretinde, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de görüşmeleri planlanıyor.

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