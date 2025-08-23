Memişoğlu: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gönderdiği Gazze Mektubu 'İnsani Çağrı'

Sağlık Bakanı 1 milyonu aşkın Gazzeli çocuğun yaşam hakkını vurguladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin açıklama yaptı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan'ın mektubunu insanlığın ortak vicdanına yapılmış güçlü bir çağrı olarak nitelendirdi.

"Hayatta kalma mücadelesi veren 1 milyonu aşkın Gazzeli çocuğun yaşam hakkını korumak, insanlığın ortak vicdan borcudur" ifadelerini kullanan Memişoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin hiçbir çocuğun öldürülmediği, her çocuğun sağlıklı ve güvenli bir geleceğe sahip olduğu bir dünyayı tesis etmek hepimizin görevidir."