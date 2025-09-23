Memişoğlu: 'Sağlık Türkiye Yüzyılı' Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Demek

Memişoğlu: "Sağlık Türkiye Yüzyılı" yalnız hizmet değil, üretim ve teknoloji de hedef

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3. Amerikan-Türk İş Dünyası Buluşmasında Türkiye'nin sağlık alanındaki yeni dönemin çerçevesini çizdi. Memişoğlu, sağlık hizmetleri ve sağlık turizmindeki ilerlemelerin artık sağlık teknolojisi ve bilimi üretimine dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Koruyan, geliştiren, üreten sağlık sistemi

Memişoğlu, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" söylemini anımsatarak, bu duruşun medeniyetlerinin dünyada yeniden söz sahibi olması gerektiğinin ifadesi olduğunu belirtti. Üretmenin ve birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin artık yalnızca sağlık hizmeti sunan bir ülke olmadığını söyleyen Memişoğlu, "Sağlık Türkiye Yüzyılı dediğimiz zaman sadece sağlık hizmetini kastetmiyoruz. Koruyan, geliştiren, üreten sağlık sisteminden de bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD örneğine atıfla milli gelirin artmasında üretimin belirleyici olduğuna işaret eden Memişoğlu, yeni fikirleri ekosistemlerle ürüne dönüştürme hedefini paylaştı ve iş insanları ile sanayicilere sağlık alanına yatırım çağrısında bulundu.

Yeni fikirlerin değerlendirilmesi ve koordinasyon için Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)'i görevlendirdiklerini söyleyen Memişoğlu, 2026'da bilim insanları, sanayiciler ve üreticilerle ABD'ye ziyaret planladıklarını açıkladı. Ayrıca TÜSEB üzerinden yeni fikirlere yatırım yapılmasını ve sağlık teknolojilerinin desteklenmesini istediğini belirtti.

Türkiye'nin dış politikası, barış ve iş dünyası işbirlikleri

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da toplantıda konuştu. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel ve küresel meselelerde sesini yükseltebilmesinin "Türkiye'nin gücünden ve güçlü liderliğinden" kaynaklandığını söyledi ve Gazze ile dünyadaki çatışmalara dikkat çekti.

Yıldırım, ABD görüşmelerinin Türkiye, Amerika ve bölge için fırsat kapısı olabileceğini belirterek, 1991 sonrası Balkanlar'daki istikrarın ardında Türkiye'nin duruşu bulunduğunu vurguladı. Ayrıca ASKON'un yurt dışında 50'den fazla ülkede faaliyet gösterdiğini ve ABD şubesinin potansiyeline dikkat çektiğini

Yıldırım, yapay zekâ ve milli veri toparlama ihtiyacına değinerek, "Yapay zeka öyle bir şey ki elimizde ne var ne yok her şeyimize herkes vakıf olabilir. Buna müsaade etmeyecek milli ve yerli bir veri toparlama sistemine geçmemiz lazım." dedi.

Toplantıda ayrıca ABD ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk devletleri liderlerinin Azerbaycan'ın Kebele şehrinde yapılacak "Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi"nde bir araya geleceği ve burada TDT'nin 2040 hedeflerinin gözden geçirileceği belirtildi.

Memişoğlu, yatırım çağrısını yineleyerek, sağlık alanında üretim ve teknolojiye ağırlık verileceğini ve bu sürece ilişkin kendisiyle doğrudan iletişime geçilebileceğini belirtti.