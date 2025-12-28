Memişoğlu: Sağlıkta Dijital Dönüşüm e-Nabız ve Mobil Uygulamalarla Hızlanıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlıkta dijital dönüşümün yerli ve milli teknolojiler ile güçlendirildiğini ve mobil sağlık uygulamalarıyla vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin hızlandığını duyurdu.

Bakanın açıklaması

Memişoğlu, "Sağlıkta dijital dönüşümü yerli ve milli teknolojilerimizle güçlendiriyor; vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini hızlandıran mobil sağlık uygulamalarımızla, etkin ve güvenli çözümler sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer verilen başlıca uygulama ve sonuçlar şunlar:

e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi: 2025 yılında, 79 milyonu aşkın vatandaşa hizmet veren e-Nabız, kullanıcı dostu bir ara yüzle yenilendi.

Dijital Organ Bağışı: Dijital Organ Bağışı düzenlemesi hayata geçirilerek, son 2 ayda 45 binden fazla vatandaşın e-Devlet ve e-Nabız üzerinden güvenli dijital bağış sürecine dahil edilmesi sağlandı.

Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması: Gebelikten doğuma, lohusalık ve bebek bakımına kadar tüm süreçlerde on binlerce anne ve aileye rehberlik ediyor.

NeyimVar? Uygulaması: Klinik bulgulara göre yönlendirme sağlayan uygulama ile 5,9 milyon vatandaşın ihtiyaç duyduğu branşa hızlı ve doğru şekilde sevk edilmesi sağlandı.

ESİM Mobil Uygulaması: Son bir yılda 109 binin üzerinde işitme engelli vatandaşa erişilebilir sağlık hizmeti sunuldu.

Memişoğlu, sağlıkta dijital dönüşüm hamlelerinin, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğin sağlık teknolojilerini insanı merkeze alarak, sürdürülebilir ve tam bağımsız bir yapıda inşa etme kararlılığını yansıttığını vurguladı.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, "SAĞLIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERİMİZLE GÜÇLENDİRİYOR; VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ HIZLANDIRAN MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARIMIZLA, ETKİN VE GÜVENLİ ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ" DEDİ.