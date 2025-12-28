DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Memişoğlu: Sağlıkta Dijital Dönüşüm e-Nabız ve Mobil Uygulamalarla Hızlanıyor

Bakan Memişoğlu, e-Nabız'ın yenilendiğini, dijital organ bağışı ve mobil sağlık uygulamalarıyla milyonlarca vatandaşa etkin ve güvenli hizmet sunulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:07
Memişoğlu: Sağlıkta Dijital Dönüşüm e-Nabız ve Mobil Uygulamalarla Hızlanıyor

Memişoğlu: Sağlıkta Dijital Dönüşüm e-Nabız ve Mobil Uygulamalarla Hızlanıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlıkta dijital dönüşümün yerli ve milli teknolojiler ile güçlendirildiğini ve mobil sağlık uygulamalarıyla vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin hızlandığını duyurdu.

Bakanın açıklaması

Memişoğlu, "Sağlıkta dijital dönüşümü yerli ve milli teknolojilerimizle güçlendiriyor; vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini hızlandıran mobil sağlık uygulamalarımızla, etkin ve güvenli çözümler sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer verilen başlıca uygulama ve sonuçlar şunlar:

e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi: 2025 yılında, 79 milyonu aşkın vatandaşa hizmet veren e-Nabız, kullanıcı dostu bir ara yüzle yenilendi.

Dijital Organ Bağışı: Dijital Organ Bağışı düzenlemesi hayata geçirilerek, son 2 ayda 45 binden fazla vatandaşın e-Devlet ve e-Nabız üzerinden güvenli dijital bağış sürecine dahil edilmesi sağlandı.

Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması: Gebelikten doğuma, lohusalık ve bebek bakımına kadar tüm süreçlerde on binlerce anne ve aileye rehberlik ediyor.

NeyimVar? Uygulaması: Klinik bulgulara göre yönlendirme sağlayan uygulama ile 5,9 milyon vatandaşın ihtiyaç duyduğu branşa hızlı ve doğru şekilde sevk edilmesi sağlandı.

ESİM Mobil Uygulaması: Son bir yılda 109 binin üzerinde işitme engelli vatandaşa erişilebilir sağlık hizmeti sunuldu.

Memişoğlu, sağlıkta dijital dönüşüm hamlelerinin, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğin sağlık teknolojilerini insanı merkeze alarak, sürdürülebilir ve tam bağımsız bir yapıda inşa etme kararlılığını yansıttığını vurguladı.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, "SAĞLIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERİMİZLE...

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, "SAĞLIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERİMİZLE GÜÇLENDİRİYOR; VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ HIZLANDIRAN MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARIMIZLA, ETKİN VE GÜVENLİ ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ" DEDİ.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, "SAĞLIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERİMİZLE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Necmettin Nursaçan'ın Eşi Pakize Nursaçan Hayatını Kaybetti
2
Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Rüzgarı: 10 Ton Hamsi Dağıtıldı
3
Uraloğlu: Yerli ZACENS Sarnıç Vagonları Ordunun Lojistik Gücünü Güçlendirecek
4
Zigana Gümüşkayak'ta Hafta Sonu Yoğunluğu: Pistler Dolup Taştı
5
Diyarbakır'da 6 Yaşındaki İbrahim Efe'den Ambulans Duyarlılığı
6
Kızılcahamam'da Kar Yağışı: Soğuksu Milli Parkı'nda Kartpostallık Manzaralar
7
Osmangazi’de Buzlanmaya Karşı Seferberlik: Tuzlama ve Yol Genişletme

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti