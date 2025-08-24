Memişoğlu 'Sedyeli ATV Ambulans' Prototipini Test Etti

Dağlık ve kırsal alanlarda hızlı müdahale hedefi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen "sedyeli ATV ambulans" prototipini test ettiğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ATV ambulansların özellikle dağlık, ormanlık, kırsal alanlar ve kalabalık etkinlikler gibi zor koşullarda hızlı müdahale imkanı sağladığını ve sahada karşılaşılan sorunlara çözüm ürettiğini belirtti.

Paylaşımında prototipe ait görüntülere de yer veren Memişoğlu, bu tasarımın acil müdahalelerde pratik bir alternatif sunduğuna dikkat çekti.

Türkiye Yüzyılı'nda sağlık alanında yenilikçi fikirleri önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayan Bakan, projenin sahadaki uygulama potansiyeline işaret etti.