DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.672.427,07 0,7%

Memişoğlu 'Sedyeli ATV Ambulans' Prototipini Test Etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dağlık ve kırsal alanlar için geliştirilen 'sedyeli ATV ambulans' prototipini test etti; paylaşımda görüntüler yer aldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:47
Memişoğlu 'Sedyeli ATV Ambulans' Prototipini Test Etti

Memişoğlu 'Sedyeli ATV Ambulans' Prototipini Test Etti

Dağlık ve kırsal alanlarda hızlı müdahale hedefi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen "sedyeli ATV ambulans" prototipini test ettiğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ATV ambulansların özellikle dağlık, ormanlık, kırsal alanlar ve kalabalık etkinlikler gibi zor koşullarda hızlı müdahale imkanı sağladığını ve sahada karşılaşılan sorunlara çözüm ürettiğini belirtti.

Paylaşımında prototipe ait görüntülere de yer veren Memişoğlu, bu tasarımın acil müdahalelerde pratik bir alternatif sunduğuna dikkat çekti.

Türkiye Yüzyılı'nda sağlık alanında yenilikçi fikirleri önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayan Bakan, projenin sahadaki uygulama potansiyeline işaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Demre Açıklarında Yelkenlide Yaralanan Moldovalı Turiste Sahil Güvenlik Müdahalesi
2
Suriye'de 30 Milyon Dolarlık Sağlık Projesi: Sağlık Bakanlığı ve Alameen İşbirliği
3
Sudan'da 14 Milyon Yerinden Edildi: Şam Maslahatgüzarı Hasan HDK'yi Suçladı
4
Erbakan: Bugün Türkiye'de 14 milyon işsiz — Yeniden Refah Isparta Kongresi
5
Bahçeli Talimatıyla Hacıbektaş Cemevi İçin 'Canların Türküsü' Bestelendi
6
Adana Saimbeyli'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Kişi Öldü
7
İspanya'da Orman Yangınları 407 Bin Hektarı Aştı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı