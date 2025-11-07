Memişoğlu: Türkiye organ bağışında örnek ülke — 149 nakil merkezi

Bakan Memişoğlu, e-Nabız üzerinden e-Devlet ile organ bağışının mümkün olduğunu, Türkiye'nin 149 nakil merkeziyle dünya örneği olduğunu ve Afyonkarahisar yatırımlarını açıkladı.

Memişoğlu: Türkiye organ bağışında dünya örneği

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, organ bağışında Türkiye'nin altyapı ve insan gücüyle örnek ülke olduğunu vurguladı. Elektronik sistemde yapılan düzenlemelerle e-Nabız üzerinden e-Devlet kimlik doğrulamasıyla isteyen herkes artık organ bağışında bulunabiliyor. Memişoğlu, organ bağışının ölüm sonrası bir kişiye hayat verme ve büyük bir iyilik kaynağı olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar ziyareti ve sağlık yatırımları

Bakan Memişoğlu, yerinde inceleme ve değerlendirme amacıyla Afyonkarahisar'a gelerek Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile görüştü ve valilikte basın açıklaması yaptı. Afyonkarahisar'ın son 20 yılda sağlık hizmetlerinde büyük gelişim gösterdiğini belirten Memişoğlu, ilde toplam 24 hastane bulunduğunu ve güçlü bir sağlık personeli altyapısının olduğunu ifade etti. Ayrıca Emirdağ Devlet Hastanesinin 2026 yılının başında hizmete açılacağını duyurdu.

Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) mahallelerde hizmet veriyor

Memişoğlu, ücretsiz hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM)'ni koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir unsuru olarak tanımladı. Bu merkezlerde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve çocuk gelişimci hizmetleri sunulduğunu, spor-egzersiz eğitimi ile diş bakımı ve kanser taramalarının yapıldığını belirtti. Afyonkarahisar'da dört Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu ve randevuların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabildiğini söyledi.

Akciğer kanseri uyarısı: Sigara birinci neden

Kasım ayının Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatan Memişoğlu, Türkiye'nin maalesef akciğer kanseri konusunda dünyada ilk üçte yer aldığını vurguladı. Sigara ve tütün kullanımının en büyük neden olduğuna dikkat çekerek, mobil ekiplerle vatandaşlara yakın hizmet götürüldüğünü ve sigarayı bırakmak isteyenlerin bu destekten yararlanmasının beklendiğini söyledi.

Organ bağışı çağrısı ve elektronik kolaylık

Memişoğlu, 4 Kasım 2025 Salı günü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Organ Bağışı Haftası Farkındalık Toplantısı'nda tüm organlarını bağladığını açıkladı. Elektronik sistem sayesinde e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışının mümkün olduğunu yineleyen Bakan, Türkiye'nin nakil konusunda 149 merkeziyle dünyada örnek bir ülke olduğunu belirtti. Ancak nakillerin büyük kısmının canlı vericilerden yapıldığını, bunun için vatandaşları organ bağışına teşvik ettiğini ifade etti.

Pozitif ayrımcılık ve MHRS önceliği

Bakan, organ bağışında bulunan kişinin beyin ölümü halinde organları kullanıldıktan sonra, bağışçının birinci derece yakınlarının organ bağışı listesinde acil bekleyenler hariç öncelikli olacağını bildirdi. Ayrıca organ bekleyen veya nakil geçirmiş hastalara MHRS randevu sisteminde öncelik tanıyarak onlara pozitif ayrımcılık uygulanacağını açıkladı.

