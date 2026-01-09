Memişoğlu: Üçte Biri Sigara İçen Bir Toplumda Yaşamak İstemiyoruz — Balıkesir'de Sağlık Yatırımları

Balıkesir ziyareti ve değerlendirmeler

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'i ziyaret etti. İlk olarak Balıkesir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu'nu Vali İsmail Ustaoğlu karşıladı. Ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan hazır bulundu.

Valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada Bakan Memişoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinden bu yana yapılan yatırımlara değinerek Balıkesir’e toplam 96 sağlık tesisi kurulduğunu ve 17’si hastane olarak 3 bin 381 yatak kapasitesi ile hizmet verildiğini söyledi. Bandırma, Balıkesir Üniversitesi ve sağlık bilimleri üniversitesinin eğitim katkılarına da vurgu yaptı.

Hastane projeleri ve takvim

Memişoğlu, Sındırgı ilçesindeki devlet hastanesi inşaatında müteahhit kaynaklı yaşanan sorunların çözüldüğünü belirtti. Yeni ihale yapıldığını, yer tesliminin gerçekleştirildiğini ve 2026’nın ortasında hizmete açmayı hedeflediklerini ifade etti. Merkezdeki hastane ile Edremit ve Kepsut hastanelerinin inşaatlarının hızlı şekilde devam ettiğini aktardı. Bandırma için ise üç yüz yatak, üç yüz elli yataklı kapasite artışı planlanan yeni bir hastane ihalesinin yakında çıkarılacağını ve 2026'da tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Hedef: Sigarasız toplum

Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerindeki ilerlemelere rağmen esas amaçlarının sağlıklı bir toplum olduğunu vurguladı. 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonuna atıfta bulunarak tütün ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulmasının önemine dikkat çekti. Memişoğlu, Üçte biri sigara içen bir toplumda yaşamak istemiyoruz sözleriyle sigara ile mücadelede kararlı olduklarını ifade etti.

İnsanların sigarayı bırakmalarına hekim, ilaç ve önerilerle destek vereceklerini, her türlü yardımın sağlanacağını belirtti.

Ziyaretin ardından Bakan Memişoğlu AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

