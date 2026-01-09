Hamilelikte Kış Riskleri ve Önlemler | Dr. Hasan Can Toyganözü

Hamilelikte kış şartları anne adaylarını zorluyor

Medline Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hasan Can Toyganözü, hamilelerin soğuk hava koşullarında karşılaştığı riskler ve alınması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulundu. Dr. Toyganözü, gebelik döneminde anne ve bebek sağlığını korumanın önemine dikkat çekti.

Bağışıklık sistemi etkileniyor

"Hamilelikte bağışıklık sistemi bebeği korumak amacıyla doğal olarak baskılanır. Bu durum, grip, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırır." Dr. Toyganözü, özellikle ateşle seyreden enfeksiyonların hem annenin genel durumunu bozabileceğini hem de bebeğin sağlığı açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. Kış aylarında kapalı ve kalabalık ortamlarda temasın artmasının enfeksiyon riskini yükselttiğini belirtti. Ayrıca soğuk havanın dolaşım sistemini etkileyerek el ve ayaklarda soğukluk, uyuşma ve bazen kramplara yol açabileceğini; hamilelikte artan kan hacmi ve değişen dolaşım düzeni düşünüldüğünde bunun anne adaylarını zorlayabileceğini söyledi. Uzun süre hareketsiz kalmanın ise bacaklarda ödem ve varis şikayetlerini artırabileceğine dikkat çekti.

D vitamini ve cilt sağlığına dikkat

"Güneş ışınlarından yeterince faydalanılamaması, hamilelerde D vitamini seviyelerinin düşmesine neden olabilir. D vitamini; bebeğin kemik gelişimi, annenin bağışıklık sistemi ve kas-iskelet sağlığı için oldukça önemlidir. Eksiklik durumunda halsizlik, kemik ağrıları ve bağışıklık zayıflığı görülebilir." Toyganözü, ayrıca kışın düşen nem oranının hamilelikte zaten hassas olan ciltte kuruluk, kaşıntı ve çatlaklara yol açabileceğini belirtti. Karın ve göğüs bölgesindeki kuruluğun anne adaylarının yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Beslenme alışkanlıklarının kışın değişebileceğini; sıcak, karbonhidrat ağırlıklı besinlere yönelmenin kabızlık ve aşırı kilo alımı gibi sorunlara neden olabileceğini hatırlattı.

Kış aylarında alınması gereken önlemler

Dr. Toyganözü'nün önerileri şöyle:

"Soğuk havalarda vücudu üşütmeyecek, kat kat ve mevsime uygun giyinmeye özen gösterin.

Kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçının, el hijyenine dikkat edin.

Dengeli beslenin; taze sebze ve meyveleri sofranızdan eksik etmeyin.

Güneşli günlerde kısa süreli yürüyüşler yaparak hem hareket edin hem de D vitamininden faydalanın.

Bol sıvı tüketin, kışın susama hissi azalsa bile su içmeyi ihmal etmeyin.

Cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanın.

Grip benzeri belirtiler, yüksek ateş veya şiddetli ağrılar durumunda mutlaka doktorunuza başvurun."

Özetle, kış aylarında alınacak basit önlemlerle gebeliğin güvenle sürdürülebileceğini belirten Dr. Toyganözü, risklerin bilinmesinin ve erken müdahalenin hem anne hem bebek sağlığı için hayati olduğunu vurguladı.

