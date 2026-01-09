Memişoğlu: "Üçte biri sigara içen bir toplumda yaşamak istemiyoruz" — Balıkesir sağlık yatırımları

Memişoğlu: "Üçte biri sigara içen bir toplumda yaşamak istemiyoruz"

Balıkesir'de sağlık yatırımları ve sigara ile mücadele

Balıkesir’i ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kötü alışkanlıklarla mücadele ve sağlık altyapısı yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memişoğlu, Vali İsmail Ustaoğlu ile makamında bir araya geldi; ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan de hazır bulundu.

Memişoğlu, toplantıda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinden bu yana Balıkesir’e toplam 96 sağlık tesisi yapmışız. 17’si hastane olarak 3 bin 381 yatak kapasitesi ile hizmet veriyoruz. Hem Bandırma, hem Balıkesir Üniversitesi hem de sağlık bilimleri üniversitesinin eğitim anlamında büyük bir hizmeti de var. Bugün sağlık hizmetlerini değerlendireceğiz. Yatırımlarımızı değerlendireceğiz. Balıkesirli vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve ihtiyaçlarımızı olan sağlıkla ilgili daha iyi hizmet almaları için toplantılar yapacağız, değerlendirmelerde bulunacağız. Tabii Balıkesir inşaatlarımız var. Özellikle Sındırgı ilçemizde devlet hastanesi inşaatımız vardı. Maalesef inşaat süreci de özellikle müteahhitlerin bırakmasıyla sorunlar yaşadık. Allah’a hamdolsun bu projeleri çözdük. Artık yeni ihalemizi yaptık, yer teslimi de yaptık. Allah nasip ederse 2026’nın ortasında vatandaşımızın hizmetine bu hastaneye sunacağız. Maalesef sorunlar yaşamıştık ama artık problemlerin hepsini çözdük. Özellikle deprem bölgesi, deprem yaşayan bu ilçemize duyurmak istiyorum. İnşallah 2026’nın ortasına bu hastaneyi oradaki vatandaşlarımızın hizmete açacağız. Tabii inşaatlarımız durmuyor. Merkezdeki hastanemizin de inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Aynı şekilde Edremit’te hastanemizin de inşaatı devam ediyor. Bunun yanında Kepsut Hastanemizin inşaatı devam ediyor. Bandırmalı hemşehrilerimize özellikle söylemek istediğim bir müjdemiz de var. Bandırma’da inşallah 300-350 yataklı kapasitesi arttırabilecek bir hastanenin ihalesini en kısa zamanda çıkıyoruz. İnşallah 2026’da bitirip hizmete başlayacağız"

Hedef sigarasız toplum

Sigara ve diğer kötü alışkanlıklarla mücadeleye ilişkin vurgular yapan Memişoğlu, sağlıkta önleyici yaklaşıma önem verdiklerini belirterek şunları söyledi: "Biz her zaman sağlıkla ilgili problem olduğu zaman, insanlarımız hastalandığı zaman onları tedavi etmeye ve hastalığı iyileştirmeye hazırız. Çünkü Türkiye sağlık hizmetleri anlamında özellikle son 24 senede çok büyük bir yol kat etti. Bugün dünyanın 165 ülkesinden insanlar sağlık hizmeti almak için ülkemize geliyorlar. Ancak bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi toplumumuzu sağlıklı kalması ve hastalanmaması. Onun için ’Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ diyoruz. Toplumumuzun hastalanmadan vatandaşlarımıza bedenlerini bakmasını ve onlara sağlıklı kalmak için kötü alışkanlıklardan, sigara gibi tütün gibi maalesef insanımıza zarar veren bu alışkanlıklardan uzak durmasını ve başlamış olan arkadaşlarımızın da vatandaşlarımızı da bırakması için her türlü yardıma hazır olduğumuzu bir daha ifade etmek istiyorum. Çünkü yaklaşık üçte biri sigara içen bir toplumda yaşamak istemiyoruz. Yani Sağlık Bakanı olarak özellikle topluma beraber bırakılabileceğini sağlığa zarar veren bu alışkanlıktan zaten uzak durması gerektiğini ifade etmek istiyorum. İlacıyla, önerisiyle hekimiyle sigara bırakma insanlarımızın bu kötü alışkanlıklardan kurtulmasını sağlamaya çalışacağız"

Memişoğlu, ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle sohbet etti.

