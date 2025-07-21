DOLAR
40,4 0,09%
EURO
47,07 0,17%
ALTIN
4.370,64 -0,49%
BITCOIN
4.804.301,44 -0,61%

Memleket Partisi Olağanüstü Kurultayını 'Kapanma' Gündemiyle Topladı

Memleket Partisi, 'kapanma' gündemiyle olağanüstü kurultayını topladı. 667 delegenin katılımı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 11:36
Memleket Partisi Olağanüstü Kurultayını 'Kapanma' Gündemiyle Topladı

Memleket Partisi Olağanüstü Kurultayı Başladı

Memleket Partisi, "kapanma" gündemiyle olağanüstü kurultayını topladı. Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven ve Genel Sekreter Halil İlker Çelik’in başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen kurultaya, partinin kayıtlı 667 delegesi davet edildi.

Kilit Nokta: Delege Katılımı

Kapanma gündemiyle toplanan kurultayın ilk gününde, tüzük gereği salt çoğunluk olarak bilinen 50+1 oranında delege katılımı sağlanması bekleniyor. Genel Sekreter Çelik, kurultayın işleyişine dair önemli bilgiler paylaştı. "Kurultayın birinci gününde yeterli çoğunluk sağlanması halinde oylamaya geçeceğiz. Ancak çoğunluk sağlanmazsa, ikinci günde, yeterli delege sayısına bakılmaksızın, hazırunla birlikte kurultayımızı gerçekleştireceğiz," ifadelerini kullandı.

Partinin Geleceği Üzerine Çağrı

Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven, daha önce yaptığı bir konuşmada, "Memleket Partisini kapatarak, ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz," çağrısında bulunmuştu.

Memleket Partisinin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayı başladı. Memleket Partisi Genel...

Memleket Partisinin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayı başladı. Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven ve Genel Sekreter Halil İlker Çelik'in başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen kurultaya, partinin kayıtlı 667 delegesi davet edildi.

Memleket Partisinin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayı başladı. Memleket Partisi Genel...

Memleket Partisinin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayı başladı. Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven ve Genel Sekreter Halil İlker Çelik'in başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen kurultaya, partinin kayıtlı 667 delegesi davet edildi.

İLGİLİ HABERLER

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Takla Atan Araçta 6 Kişi Yaralandı
2
Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 32 Şüpheli Gözaltında
3
Süveyda'da Bedevi Arap Aileler Tahliye Edildi
4
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 17 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
5
PARS ALPHA: Türk Silahlı Kuvvetleri için İhracat Kapılarını Aralıyor
6
Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem
7
Bolu'da Gölette Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi