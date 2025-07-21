Memleket Partisi Olağanüstü Kurultayını 'Kapanma' Gündemiyle Topladı

Memleket Partisi Olağanüstü Kurultayı Başladı

Memleket Partisi, "kapanma" gündemiyle olağanüstü kurultayını topladı. Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven ve Genel Sekreter Halil İlker Çelik’in başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen kurultaya, partinin kayıtlı 667 delegesi davet edildi.

Kilit Nokta: Delege Katılımı

Kapanma gündemiyle toplanan kurultayın ilk gününde, tüzük gereği salt çoğunluk olarak bilinen 50+1 oranında delege katılımı sağlanması bekleniyor. Genel Sekreter Çelik, kurultayın işleyişine dair önemli bilgiler paylaştı. "Kurultayın birinci gününde yeterli çoğunluk sağlanması halinde oylamaya geçeceğiz. Ancak çoğunluk sağlanmazsa, ikinci günde, yeterli delege sayısına bakılmaksızın, hazırunla birlikte kurultayımızı gerçekleştireceğiz," ifadelerini kullandı.

Partinin Geleceği Üzerine Çağrı

Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven, daha önce yaptığı bir konuşmada, "Memleket Partisini kapatarak, ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz," çağrısında bulunmuştu.

Memleket Partisinin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayı başladı. Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven ve Genel Sekreter Halil İlker Çelik'in başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen kurultaya, partinin kayıtlı 667 delegesi davet edildi.

Memleket Partisinin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayı başladı. Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven ve Genel Sekreter Halil İlker Çelik'in başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen kurultaya, partinin kayıtlı 667 delegesi davet edildi.