Memur-Sen Başkanı Yalçın: 4688 Sayılı Kanun Sıfırdan Reform Gerektiriyor

Memur-Sen: 4688 Sayılı Kanunda köklü reforma ihtiyaç var

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun yerine sıfırdan bir kanun yapılması gerektiğini vurguladı. Yalçın, bu görüşü 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna yakışır bir yasa gerektiği gerekçesiyle dile getirdi.

Sempozyum ve katılımcılar

Memur-Sen tarafından düzenlenen "4688 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar 2" Sempozyumu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda söz konusu kanunun eksik ve tamamlayıcı yönleri ele alındı.

Yalçın'ın değerlendirmesi

Yalçın, 1995 yılı anayasa değişikliğini takiben kanunun 2001'de yürürlüğe girdiğini, 2010'daki referandum sürecinde ise Memur-Sen’in çabalarıyla kanunun toplu sözleşme hakkını içerecek şekilde revize edildiğini hatırlattı. Yalçın, kanunun üzerinden 25 yıl geçtiğini, toplu sözleşme hakkının 16’ıncı yılında kamu görevlisi sayısının 2001’deki 873 bin seviyesinden bugün 4 milyona ulaştığını ve memur emeklisinin sayısının da 2,5 milyonu aştığını ifade etti.

Mevzuatın yetersizlikleri

Yalçın, 4688 Sayılı Kanun’un mevcut koşullarda kamu görevlileri sendikacılığının yükünü taşıyamayacağını belirterek, kanunun uluslararası hukuku dikkate alarak yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Memur-Sen’in hazırladığı raporlar, sempozyum, kongre ve çalıştaylarla tespit edilen eksikliklerin hükümet yetkilileriyle paylaşıldığını, ancak gerekli yasal değişikliğin planlandığı gibi hayata geçirilemediğini anlattı.

Toplu sözleşme süreçlerine eleştiriler

Toplu sözleşme görüşmelerinde bin civarında maddenin ele alındığını belirten Yalçın, 30 günlük sürenin görüşmeler için yeterli olmadığını, hakem heyetinin yapısının sağlıklı olmadığını ve arabuluculuk gibi alternatif uzlaştırma yollarının süreçte yer almadığını dile getirdi. Uygulamadaki sorunların çözümünde yargı dışı mekanizma bulunmadığını, bu nedenle toplu sözleşme kazanımlarının güvencesinin zayıf olduğunu söyledi.

Yalçın, ayrıca toplu sözleşme hükümlerinin idari bir kararla iptal edilebildiğini, bazı kurumların sözleşme hükümlerini çeşitli gerekçelerle uygulamadığını kaydetti.

Uluslararası normlarla uyumsuzluk

Yalçın, kanunun ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmelerine uygun olmadığını savunarak, iç hukukun ILO normlarıyla uyumlu hale getirilmediği takdirde uygulamada ve uyuşmazlıklarda Anayasa’nın 90. maddesinin işletilemediğini ifade etti. Kanunların değişen sosyoloji ve şartlara göre yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Çözüm çağrısı

Yalçın, Memur-Sen olarak 4688 Sayılı Kanun’un yenilenmesi için çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduklarını söyledi. Yalçın, adaletin ancak adil yasalarla mümkün olacağını, emeğin değerinin bulunmasının ve hakkaniyetli paylaşımın ilk şartı olduğunu vurguladı ve sempozyumun amacının adil bir sendika yasasının inşası olduğunu belirtti.

Program, Memur-Sen Başkanı Yalçın’ın konuşmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un konuşmasıyla devam etti.

MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN