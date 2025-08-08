Memur-Sen Başkanı Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Tekin'i Ziyaret Etti

Memur-Sen Başkanı Yalçın, Bakan Tekin ile Eğitim Görüşmeleri Yaptı

Memur-Sen ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, eğitim ve bilim çalışanlarının mali ve özlük haklarının geliştirilmesi için toplu sözleşme masasına taşıdıkları teklifleri paylaştı.

Eğitim Yöneticilerinin Problemleri

Yalçın, kariyer basamakları sürecinin sağladığı haklardan mahrum kalan şube müdürleri, ilçe müdürleri, il müdür yardımcıları, müfettişler ve uzmanlar gibi eğitim yöneticilerinin yaşadığı sorunlara değindi. Bu problemlerin giderilmesine yönelik olarak sunmuş olduğu teklifler ve gerekçelere de detaylı bir şekilde aktardı.

Yer Değişikliği Talepleri

Mazerete bağlı yer değişikliği talepleri yerine getirilmeyen öğretmenler için il emri uygulamasını olumlu bir adım olarak değerlendiren Yalçın, konu ile ilgili olarak Bakan Tekin'e teşekkür etti. Ayrıca, iller arası yer değişikliği başvurularındaki kontenjan yetersizliği nedeniyle karşılanamayan öğretmenlerin yeni başvuru hakkı taleplerini de iletti.

Uzman ve Başöğretmenlik Duyurusu

Bakanlık tarafından yaklaşık 37 bin öğretmenin yararlanacağı uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarına dair duyuru yapılmasının ardından oluşan memnuniyeti dile getiren Ali Yalçın, bu bağlamda "Milli Eğitim Akademisi'nin Kurumsal Rolü" başlıklı raporu da Tekin'e takdim etti.

Ziyarette Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz da hazır bulundu.

