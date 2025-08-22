Memur-Sen'den Hakem Kurula Çağrı: 58 Madde, Taban Aylık ve Refah Payı Karara Bağlansın

Memur-Sen'den Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna Çağrı

Memur-Sen, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşılan 58 maddenin olduğu gibi kabul edilmesi ve ücret taleplerinin hakem kurulunda adil şekilde değerlendirilerek karara bağlanması gerektiğini duyurdu.

Taleplerin içerikleri ve beklenti

Görüşmelerde uzlaşarak toplantı tutanağıyla kayıt altına alınan 58 maddenin olduğu gibi kabul edilmesi, oransal artış, taban aylığa zam ve refah payı başta olmak üzere Memur-Sen'in tekliflerinin, kamuda ücret dengesini tesis edecek ve adil gelir dağılımını sağlayacak şekilde ele alınması talep edildi.

Açıklamada, söz konusu teklifler karara bağlanmasının Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun sorumluluğunda olduğu vurgulandı ve milyonların gözünün kurulda olduğu belirtildi.

Kurula başvuru süreci ve sendika yasası çağrısı

Memur-Sen açıklamasında, 8. Dönem Toplu Sözleşmeyi kendilerinin Hakem Kurula götürmediğini; bunun üzerine kamu işvereninin Kurula başvuru yaptığını anımsattı. Açıklamada ayrıca mevcut sendika yasasıyla toplu sözleşme sürecinin yürütülmesinin mümkün olmadığına dikkat çekildi.

Metinde, grev hakkının olduğu, örgütlenme özgürlüğünün tam sağlandığı ve Hakem Kurulunun bağımsız karar verecek şekilde yapılandırıldığı yeni bir sendika yasasının çıkarılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.