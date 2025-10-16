Memur-Sen'den TBMM Önünde Ek Zam Talebi: 'Seyyanen Zam Bütçeye Girsin'

Memur-Sen, TBMM önünde 2026 bütçe görüşmeleri öncesi memur ve emekliler için seyyanen ek zam, 3600 ek gösterge ve ücret adaleti talep etti.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 15:47
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TBMM'de başlayacak 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri öncesinde Meclis önünde düzenlenen eylemde memur ve memur emeklilerine ek zam talep etti. Konfederasyon üyeleri, taleplerini pankart ve sloganlarla dile getirdi.

Eylem ve talepler

Memur-Sen üyeleri Meclis önündeki buluşmada 'Emeği Gören Hakkımızı Veren Bütçe İstiyoruz' yazılı pankart açtı ve memur maaşlarının iyileştirilmesine yönelik sloganlar attı. Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını hatırlatarak bunun kamuda çalışma barışını bozduğunu söyledi.

Yalçın'ın mesajı: Adalet, denge ve seyyanen zam

Yalçın, bütçe görüşmelerinde memurların yaşadığı adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini belirterek, kamu görevlilerinin kayıplarının artarak devam ettiğini ifade etti. Konuşmasında şu noktalara vurgu yaptı:

'Bütçe memuru görsün, hakkımızı versin' diyen Yalçın, ekonomideki gelişmelere işaret ederek kamu görevlilerinin maaşlarının yüzde 50'den fazlasını kiraya ödediğini söyledi. Ayrıca Meclis'in bu çarpık tabloyu düzeltmesi gerektiğini vurguladı.

Yalçın, bütçe görüşmelerinin memurun alım gücünün yükseltilmesi, kamuda ücret dengesinin sağlanması ve çalışma barışının temin edilmesi için bir fırsat olduğunu belirterek, 'Emekliye de yansıyacak şekilde seyyanen zam bütçeye girsin istiyoruz.' dedi.

Diğer talepler arasında birinci dereceye 3600 ek gösterge'nin yasalaşması, harcırah ve yiyecek yardımına ilişkin sorunların çözülmesi ve fazla çalışma ücretinde statüler arasındaki adaletsizliğin giderilmesi yer aldı. Yalçın, 3600 ek göstergenin 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde alınmış bir karar olduğunu, süresi içinde tamamlanamadığını kaydetti.

Yeni kanun çağrısı

Yalçın ayrıca Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun ömrünü tamamladığını belirterek, yeni bir kanunun hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Meclis'teki bütün vekil, siyasi parti ve hükümet yetkililerinin memurun durumunu bildiğini söyleyerek, çözüm için yasama iradesinin devreye girmesini istedi.

Memur-Sen üyelerinin talepleri, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM'ye sunulacağı 'yarın' yapılacak bütçe görüşmeleri öncesi kamuoyuna taşınmış oldu.

