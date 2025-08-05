Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Toplu Sözleşme Açıklaması: 'Kamu İşvereni Teklif Getirmeli'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, ilk oturumdan bu yana 10 gün geçtiğini belirterek, kamu işvereni müzakerelere mutlaka teklifle gelmeli, ayın 12'sini beklememeli ifadesini kullandı.

Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde düzenlenen basın toplantısında, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin ön müzakere toplantısına dikkat çekti. Toplantıda, sözleşmede yer alan 11 hizmet konusuna ilişkin ön müzakerelerin tamamlandığını ve tam müzakereye geçme sürecinde olduklarını vurguladı.

"Vakit kaybetmeden müzakere sürecini işletmek mecburiyetindeyiz" diyen Yalçın, müzakerelerde tutanak sisteminin yapılmasının şart olduğunu ifade etti. Takvimin dar olduğu ve görüşmelerin aralıksız yapılması gerektiğini de belirtti.

Kamu işçilerini yakından ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün sonuçlanmasının da önemli olduğunu dile getiren Yalçın, geç kalınmadan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının dikkatinin kamu görevlilerine odaklanmasının kritik olduğunu vurguladı.

Bir önceki toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan kayıplara da değinen Yalçın, emeklilerin seyyanen zam alamamış olmasını eleştirerek, bu zammın mutlaka yansıtılması gerektiğini söyledi. "Piyasa gerçeklerine göre hareket edilmeli" düşüncesini savundu.

Yalçın, 1. dereceye 3600 ek gösterge konusunda da önceki dönem toplu sözleşme görüşmelerinde tavsiye kararı alındığını hatırlatarak, bunun 2025'in sonuna kadar tamamlanması gerektiğini belirtti. Çalışanlar arasında ikramiye almayan tek kesimin memurlar olduğu dile getirerek bu ayrımın ortadan kalkmasını talep etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamındaki ön müzakere toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamındaki ön müzakere toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.