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Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşları Temmuz zammı ile birlikte arttı. Sağlık, emniyet ve diğer sektörlerde yeni maaşlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 12:50
Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zammı ile Memurların Maaşları Belli Oldu

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için merakla beklenen Temmuz zammı sonuçları nihayet açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı netleşti. Yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerine yüzde 15,6 oranında zam uygulanacağı duyuruldu.

Sağlık Sektöründe Büyük Artışlar

Zam haberinin en çok ilgi çektiği alanlardan biri sağlık sektörü oldu. Örneğin, Ocak 2025'te 73.810 TL maaş alan 1/4 derecesindeki bir Uzman Doktorun yeni maaşı 11.504 TL'lik artışla 85.314 TL'ye ulaşacak. Lisans mezunu (5/1) bir Hemşirenin maaşı ise 52.488 TL'den 60.672 TL'ye yükselecek.

Mülki İdare ve Emniyet Teşkilatında Maaş Artışları

Devletin zirvesindeki yöneticiler ve güvenliği sağlayan emniyet mensuplarının maaşları da güncellendi. 1. sınıf Kaymakamın maaşı 99.731 TL'den 115.283 TL'ye yükselirken, bir Genel Müdürün maaşı 106.514 TL'den 123.139 TL'ye çıkacak. Emniyet teşkilatının bel kemiği olan Polis Memuru (8/1), Ocak’taki 58.615 TL maaşının ardından Temmuz ayında 67.765 TL alacak.

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Diverse Meslek Gruplarında Zam Durumu

Zam dalgası, adliyeden üniversiteye, teknik hizmetlerden din hizmetlerine kadar geniş bir yelpazeyi etkiledi. Avukat (1/4) maaşı 62.660 TL'den 72.428 TL'ye, Vaiz (1/4) 54.831 TL'den 63.395 TL'ye, Araştırma Görevlisi (7/1) 63.060 TL'den 72.898 TL'ye çıktı.

Yeni Maaşlar Kuruşu Kuruşuna

  • Kaymakam (1. Sınıf 1/4): 115.283 TL
  • Genel Müdür (1/4): 123.139 TL
  • Uzman Doktor (1/4): 85.314 TL
  • Başkomiser (3/1): 74.873 TL
  • Şube Müdürü (Lisans, 1/4): 74.460 TL
  • Araştırma Görevlisi (7/1): 72.898 TL
  • Avukat (1/4): 72.428 TL
  • Polis Memuru (8/1): 67.765 TL
  • Vaiz (1/4): 63.395 TL
  • Hemşire (Lisans, 5/1): 60.672 TL
  • Teknisyen (Lise, 11/1): 54.019 TL

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