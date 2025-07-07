Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı Davasında Yargılandığı Suçlamalarla Karşılaşacak

Ayşe Barım Gezi Parkı Davasında Hakim Karşısında

Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde tutuklanan menajer Ayşe Barım, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılanmaya başladı. Duruşma, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.

Ünlü İsimler Duruşmayı Takip Etti

Duruşmaya, sanık Barım ve avukatlarının yanı sıra Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar, Hande Erçel, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor, Ezgi Mola, Selma Ergeç ve Hakan Kurtaş gibi birçok ünlü isim katılım sağladı.

İddianame Detayları Ortaya Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan geniş bir 171 sayfalık iddianame sunuldu. Bu iddianamede, Gezi Parkı süreciyle ilgili eylemlerin planlanmasında ve organizasyonunda sorumlu tutulan sanıklara yer verildi. Ayrıca, Ayşe Barım'ın birkaç önemli isimle bağlantılarının olduğu vurgulandı.

HTS Kayıtlarının Önemi

İddianamede, Barım'ın HTS kayıtları incelendiğinde, Gezi Parkı ana davasının aktörlerinden Memet Ali Alabora ile 30 Mayıs 2013'de irtibat kurduğu, en son bağlantısının ise 19 Haziran 2013'te gerçekleştiği bilgisi bulunuyor. Eylemlerin örgütlenmesinde sosyal medya üzerinden de katkılar sağladığı ifade ediliyor.

Barım’ın sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık Anonim Şirketi ile ilişkili sanatçılar aracılığıyla, sosyal medya üzerinde Gezi kalkışmasıyla ilgili etiketlerin sistematik bir şekilde paylaşıldığı gözler önüne serildi.

Suçlamalar ve Olası Cezası

İddianamede, Barım’ın Gezi Parkı eylemleri süresince sanatçılarla etkileşimde bulunarak sistematik bir organizasyon sağladığı belirtildi. Bu durum, kendisinin eylemin yaygınlaşmasında aktif roller üstlendiği yönünde değerlendiriliyor.

Tutuklu sanık Ayşe Barım’ın, bu suça istinaden 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılanmasına başlandı. Oyuncu Halit Ergenç de duruşmayı takip etmek üzere adliyeye geldi.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılanmasına başlandı. Oyuncu Halit Ergenç de duruşmayı takip etmek üzere adliyeye geldi.