Menderes Deltası'nda Olta Balıkçılığına Akın

Aydın'ın Söke ile Didim arasındaki Menderes Deltası'ndaki sulak alanlar, her gün yüzlerce kişinin olta balıkçılığıyla stres atmasına ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:42
Söke ile Didim arasında stres atan balıkçılar

Aydın’ın Söke ilçesi ile Didim ilçesi arasında, Büyük Menderes Nehri'nin denize döküldüğü bölgede yer alan sulak alanlar, stres atmak isteyenlerin gözde noktası oldu.

Her gün yüzlerce kişi oltasını alıp balık tutmaya gelirken, bölgede balıkçılığın yanı sıra av malzemeleri satışı da önemli bir ekonomik faaliyet olarak sürüyor.

50 yaşındaki Mahsun Balat, olta balıkçılığının maddi getiriden çok ruhsal fayda sağladığını belirterek, fırsat buldukça geldiğini söyledi:

"Bu uğraş ilginç bir alışkanlık. Hatta birçok kişi için bağımlılık denilebilir. Bu oltada ne vardır bilinmez. Ancak oltasını alıp suya atan herkes stresten kurtulur. Ben de gençliğimden bu yana olta balıkçılığı yaparım. Adeta bağımlısı olduk. Gençlere pek tavsiye etmiyorum"

Balık tutmanın en büyük zevkinin yakalamak olduğunu vurgulayan Balat, Atburgazı Köyü'nden bölgeye geldiğini ve zaman zaman köye balık satıcılarının geldiğini anlattı. Balat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında her gün köye balık satıcıları geliyor. Ancak balığı yakalayıp yemenin keyfi bir başka oluyor. Bizim gibi olta balıkçılığının bağımlısı olan kurtulamıyor. Bu nedenle gençlerin balıkçılığa bulaşmamasını tavsiye ediyorum"

Balat, özellikle çalışma hayatında olanların emekli oluncaya kadar olta balıkçılığından uzak durmasını önerdi.

