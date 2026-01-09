Menemen'de Ücretsiz Ring Seferleri Yoğun İlgi Görüyor

Menemen Belediyesi tarafından başlatılan ve ulaşımda toplam 14 hatta hizmet veren ücretsiz ring servisler, vatandaşın ulaşım sorunlarına çözüm oldu. Uygulama, özellikle pazar yerlerine yapılan seferlerle hem vatandaşlara konforlu erişim sağlıyor hem de esnafı destekliyor.

Başta Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri olmak üzere Koyundere Kapalı Pazar Yeri, Türkelli Kapalı Pazar Yeri ve Kent-2 Kapalı Pazar Yeri gibi noktalara düzenlenen ring seferleri, alışverişe gidenler için güvenli ve rahat bir seçenek sunuyor.

İZBAN - Mermerli arasındaki kent içi ring seferi ise Menemen merkezindeki hareketliliği artırırken, işine gidip gelen vatandaşlar için de önemli kolaylık sağlıyor. Vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor, Başkan Aydın Pehlivan ile emeği geçenlere teşekkür ediyor.

"Hemşehrilerimiz servislerimizden çok memnun"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan uygulamayı şöyle değerlendirdi: "İlçemizde ring servislerimiz her kesimden vatandaşımız tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Kentimizdeki ulaşım kooperatiflerimizin ve ulaşımdan geçimini sağlayan esnafımızın işlerine zarar vermeden, her kesimin haklarına saygılı bir şekilde düzenlediğimiz ring sefer hatlarımız, hem işine gidip gelen hem alışveriş için pazar yerlerine giden vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu bir yolculuk sunuyor. Yaklaşık 100 kalemde gerçekleştirdiğimiz ücretsiz hizmetlerimizden biri olan ve 14 farklı hatta çalışan ring seferlerimizle, hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz."

Hangi hatlarda ring servis düzenleniyor?

İZBAN - Mermerli

Kasımpaşa - Eski otogar

Buruncuk - Türkelli Kapalı Pazar Yeri

Hatundere - Türkelli Kapalı Pazar Yeri

Ahıska TOKİ - Koyundere Kapalı Pazar Yeri

Nar Evleri - Koyundere Kapalı Pazar Yeri

Ulu Koop. - Kent-2 Kapalı Pazar Yeri

Ulucak - Kent-2 Kapalı Pazar Yeri

Kasımpaşa - Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri

Kazımpaşa - Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri

Villakent ve Seyrek - Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri

Yahşelli (Işıklar) - Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri

Yahşelli (Çınarlı) - Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri

Tuzçullu - Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri

