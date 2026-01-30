Menopoz Beyni Etkiliyor: Uzmandan Kadınlara Kritik Uyarı

UK Biobank verileri, menopozun bilişsel işlevler ve beyin yapılarında değişikliklerle ilişkili olduğunu gösteriyor; uzmanlar unutkanlıkta nörolojik değerlendirme öneriyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:34
Menopoz sonrası dönemde sıklıkla bildirilen unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve zihinsel yavaşlama şikayetlerine bilimsel kanıtlar giderek artıyor. Uzmanlar, bu yakınmaların basit bir "normal yaşlanma" gerekçesiyle göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Araştırmanın bulguları

İngiltere'de yürütülen ve UK Biobank verilerine dayanan kapsamlı bir çalışma, menopozun yalnızca hormonal bir olay olmadığını; bilişsel işlevler ve beyin yapıları ile de ilişkili olduğunu ortaya koydu. Psychological Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada yaklaşık 125 bin kadının verileri incelendi. Bulgular, menopoz sonrası dönemde reaksiyon süresi, bellek ve dikkat ile ilişkili bilişsel testlerde değişiklikler olabildiğini ve hipokampus ile entorhinal korteks gibi hafıza ile ilişkili beyin bölgelerinde yapısal farklılıklar saptandığını gösterdi.

Medicana Çamlıca Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Hilal Taştekin Toz, "Menopoz, yumurtalık fonksiyonlarının azalmasıyla birlikte östrojen ve progesteron hormonlarında belirgin düşüşün yaşandığı, adet döngüsünün kalıcı olarak sona erdiği doğal bir yaşam evresidir" diyerek dönemin tanımını hatırlattı ve menopozun genellikle 45-55 yaşları arasında görüldüğünü belirtti.

Uzman uyarıları

Dr. Taştekin Toz, menopoz sürecinde görülen bilişsel yakınmaların "normal yaşlanma" bahanesiyle yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı: "Menopoz bir hastalık değildir ancak beyni de etkileyen doğal bir geçiş dönemidir." Uzman, unutkanlık, dikkat sorunları ve zihinsel yavaşlama gibi belirtiler görüldüğünde gerektiğinde nörolojik değerlendirme yapılmasının önemini işaret etti.

Araştırmada hormon replasman tedavisi (HRT) kullanan bazı kadınlarda belirli bilişsel testlerde daha iyi performans ilişkisi bildirildi; ancak uzmanlar bu bulgunun HRT'nin doğrudan bilişi iyileştirdiği anlamına gelmediğini, sonuçların daha çok hormon değişimleri ile beyin fonksiyonları arasındaki ilişkiye ışık tuttuğunu belirtiyor.

Yönetim ve öneriler

Uzm. Dr. Taştekin Toz, menopoz döneminin daha sağlıklı yönetilebilmesi için doğru yaşam tarzı düzenlemeleri ve kişiselleştirilmiş yaklaşımlar gerektiğini söyledi. Kendi ifadesiyle: "Zihinsel aktiviteyi sürdürmek, uyku hijyenine dikkat etmek ve uygun hastalarda bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımları, menopoz dönemindeki bilişsel yakınmaların yönetilmesinde önemli rol oynar."

Araştırma ve uzman görüşleri, menopozun kadın beyin sağlığı açısından kritik bir eşik olduğunu yeniden doğruluyor. Uzmanlar, bu dönemi sadece geçici şikayetler olarak görmek yerine bilinçli takip ve profesyonel destekle yaşam kalitesinin korunabileceğini vurguluyor.

