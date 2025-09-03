Menteşe Belediye Başkanı'nın Akrabasına Saldırı: Azmettirici İçin Kırmızı Bülten

Menteşe Belediye Başkanı'nın Akrabasına Atılan Yanıcı Madde Soruşturmasında Kırmızı Bülten

Muğla'da, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ve dedesinin evine yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, azmettirici olduğu belirlenen O.K. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Şüphelinin Londra'da bulunduğu tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili iki zanlının tutuklanmasının ardından incelemeleri derinleştirdi. Zanlıların ifadeleri, telefon mesajlaşmaları, görüşmeleri ve banka hesap hareketleri detaylı şekilde araştırıldı.

İncelemeler sonucunda, olayın azmettiricisinin O.K. olduğu ekiplerce 6 saat içinde belirlendi. Buna ilişkin karar sonrasında, Adalet Bakanlığı tarafından O.K.'nin yakalanması için 3 ayrı kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

Olay

Olay, 1 Eylül tarihinde gece saatlerinde, Muslihittin Mahallesi'ndeki dairede meydana geldi. Saldırganlar, balkona yanıcı madde attı; çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürüldü.

Kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15), polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe dün tutuklandı ve yaşanan olay kamuoyunda protesto edildi.