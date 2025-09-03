DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
48,12 -0,3%
ALTIN
4.706,86 -0,68%
BITCOIN
4.578.103,68 0,16%

Menteşe Belediye Başkanı’nın Akrabasına Saldırı: Kırmızı Bülten Kararı

Muğla soruşturmasında Londra'da olduğu belirlenen azmettirici için kırmızı bülten çıkarıldı; bağlantılı şüpheli İzmir'de yakalandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:07
Menteşe Belediye Başkanı’nın Akrabasına Saldırı: Kırmızı Bülten Kararı

Menteşe Belediye Başkanı’nın Akrabasına Yapılan Saldırıda Kırmızı Bülten Kararı

Muğla'da, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin evine yönelik saldırı soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Olayın azmettiricisi olduğu ve Londra'da bulunduğu tespit edilen şüpheli için kırmızı bülten çıkarıldı.

İnceleme ve deliller

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olayla bağlantılı iki zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma derinleştirildi. Zanlıların ifadeleri ile telefon mesajlaşmaları, görüşmeleri ve banka hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi. Ekipler tarafından 6 saat içinde olayın azmettiricisinin O.K. olduğu belirlendi.

Adalet Bakanlığı, O.K.'nin yakalanması amacıyla üç ayrı kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Ayrıca azmettirici ile bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli E.U., İzmir'de yakalanarak sorgu işlemleri için Muğla'ya getirildi.

Olayın gelişimi

Olay, 1 Eylül gece saatlerinde, Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'ndeki dairede meydana geldi. Şüphelilerce dairenin balkonuna atılan yanıcı madde sonucu balkon kısmında yangın çıktı; yangın, komşuların müdahalesiyle söndürüldü.

Olay sonrası kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15), polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe dün tutuklandı ve yaşanan olay kamuoyunda protesto edildi.

GÜNCELLEME: Soruşturmada azmettirici olduğu tespit edilen O.K. için kırmızı bülten kararının alındığı, bağlantılı diğer şüpheli E.U.'nin ise İzmir'de yakalandığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire
2
Isparta'da Türkiye'nin İlk Ulusal Teleferik ve Doğada Arama-Kurtarma Tatbikatı
3
Hokkaido'da 'Sahte Astronot' Dolandırıcılığı: 1 Milyon Yen Kaybı
4
Afyonkarahisar'da Köylülerin Lavanta Geliri Köy Bütçesine Dönüyor
5
Ankara Akköprü'de Elektrikli Skuter Valizle Trafikte Tehlike
6
Mehmet Şimşek: Ağustos Dış Ticaretinde İyileşme İşareti
7
İsrail'in Paris Büyükelçisi Zarka'dan Küresel Sumud Filosu'na 'hayatta kalın' yorumu — Tepkiler büyüyor

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor