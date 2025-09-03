Menteşe Belediye Başkanı’nın Akrabasına Saldırı: Kırmızı Bülten Kararı

Menteşe Belediye Başkanı’nın Akrabasına Yapılan Saldırıda Kırmızı Bülten Kararı

Muğla'da, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin evine yönelik saldırı soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Olayın azmettiricisi olduğu ve Londra'da bulunduğu tespit edilen şüpheli için kırmızı bülten çıkarıldı.

İnceleme ve deliller

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olayla bağlantılı iki zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma derinleştirildi. Zanlıların ifadeleri ile telefon mesajlaşmaları, görüşmeleri ve banka hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi. Ekipler tarafından 6 saat içinde olayın azmettiricisinin O.K. olduğu belirlendi.

Adalet Bakanlığı, O.K.'nin yakalanması amacıyla üç ayrı kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Ayrıca azmettirici ile bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli E.U., İzmir'de yakalanarak sorgu işlemleri için Muğla'ya getirildi.

Olayın gelişimi

Olay, 1 Eylül gece saatlerinde, Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'ndeki dairede meydana geldi. Şüphelilerce dairenin balkonuna atılan yanıcı madde sonucu balkon kısmında yangın çıktı; yangın, komşuların müdahalesiyle söndürüldü.

Olay sonrası kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15), polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe dün tutuklandı ve yaşanan olay kamuoyunda protesto edildi.

GÜNCELLEME: Soruşturmada azmettirici olduğu tespit edilen O.K. için kırmızı bülten kararının alındığı, bağlantılı diğer şüpheli E.U.'nin ise İzmir'de yakalandığı bildirildi.