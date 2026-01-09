Menteşe Belediyesi ve Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Protokolü

Menteşe Belediyesi ve Yeşilay’dan bağımlılıkla mücadelede iş birliği

Menteşe Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şubesi arasında, tütün, alkol, madde, kumar, alışveriş ve teknoloji bağımlılıkları başta olmak üzere bağımlılıkla mücadelede koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarını kapsayan bir protokol imzalandı.

Protokolün hedefleri

İmzalanan protokolle amaç, bağımlılıkla mücadelede toplumsal desteği güçlendirmek, sürecin kamuoyunca benimsenmesini sağlamak ve mücadele faaliyetlerini yaygınlaştırmaktır. Protokol kapsamında ortak projeler geliştirilmesi, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmesi ile yerel düzeyde etkin adımlar atılması hedefleniyor.

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şenol Şengör'ün açıklaması

Protokol töreninde konuşan Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şenol Şengör, 2026 yılının ‘Bağımsızlık Yılı’ ilan edildiğini belirterek, "Menteşe Belediye Başkanımız Gonca Köksal Aras ile imzaladığımız bu protokol ile bağımsızlık seferberliğinde öncü olmak istedik. Muğla’mız için hayırlısı olsun" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, bağımlılıkların çağımızın en büyük sorunlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bağımlılıkla mücadele konusunda hassas bir şekilde, büyük bir gayretle çalışmalar devam ediyor. Muğla ölçeğinde de çok ciddi bir yol alındı. Menteşe Belediyesi olarak biz de tabii ki bu çalışmanın önemli bir paydaşı olmamız gerektiğinin farkındayız." diye konuştu.

Başkan Köksal Aras sözlerine şu şekilde devam etti: "Kumar, madde, tütün, alışveriş ve teknoloji bağımlılığı gibi pek çok tür var. Ciddi anlamda sosyal ve ekonomik hayatı, psikolojimizi olumsuz ve ciddi düzeyde etkiliyor. Hemşehrilerimizin sağlığı bizler için çok kıymetli. Bu yüzden bu protokolü hızlıca imzalayarak, etkinlikler düzenlemeye, projeler üreterek ortaklaşa bir çalışma yürütmeye karar verdik."

