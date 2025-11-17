Menteşe'de Atık Geri Dönüşüm Tesisinde Çalışan Ömer Kaya Ölü Bulundu

Olayın Detayları

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi'ndeki bir atık geri dönüşüm tesisinde çalışan 40 yaşındaki Ömer Kaya, sabah saatlerinde işyerinde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve İnceleme

Bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri tesiste detaylı çalışma yaptı. Çalışanların ifadeleri jandarma tarafından alındı.

Kaya'nın kesin ölüm nedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

