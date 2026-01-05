Menteşe'de Deneyap Atölyeleriyle Geleceğin Mühendisleri Yetişiyor

Muğla Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi, Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlamaya devam ediyor. Merkezde uygulanan programlar, gençlerin mühendislik temellerini güçlendirmeyi ve teknolojik farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.

Uygulamalı eğitimle bilgi pratiğe dönüşüyor

Atölyelerde öğrenciler, maddelerin doğasını ve teknolojinin ham maddelerini öğreniyor; teorik bilgiler günlük hayat malzemeleri üzerinden bilimsel bir bakış açısıyla sınanıyor. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde deneyerek öğrenme modeliyle ilerliyor.

Bu yaklaşım sayesinde gençlerin analitik düşünme, problem çözme ve karmaşık sistemleri anlama becerileri geliştirilirken, edinilen mühendislik vizyonu ileride üretecekleri teknoloji projeleri için sağlam bir temel oluşturuyor.

Yetkililerden eğitim vurgusu

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, Deneyap atölyelerinin gençlerin yenilikçi fikir üretme kapasitesini artırdığını ifade ediyor. Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ise gençlerin nitelikli eğitimlerle buluşturulması ve bilimsel farkındalıklarının artırılması çalışmalarının kararlılıkla süreceğini belirtti.

MENTEŞE’DE GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YETİŞİYOR