DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Menteşe'de Deneyap Atölyeleriyle Geleceğin Mühendisleri Yetişiyor

Uluslararası Gençlik Merkezi'ndeki Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Menteşe'de gençleri deneyerek öğrenme yöntemiyle mühendisliğe hazırlıyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:49
Menteşe'de Deneyap Atölyeleriyle Geleceğin Mühendisleri Yetişiyor

Menteşe'de Deneyap Atölyeleriyle Geleceğin Mühendisleri Yetişiyor

Muğla Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi, Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlamaya devam ediyor. Merkezde uygulanan programlar, gençlerin mühendislik temellerini güçlendirmeyi ve teknolojik farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.

Uygulamalı eğitimle bilgi pratiğe dönüşüyor

Atölyelerde öğrenciler, maddelerin doğasını ve teknolojinin ham maddelerini öğreniyor; teorik bilgiler günlük hayat malzemeleri üzerinden bilimsel bir bakış açısıyla sınanıyor. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde deneyerek öğrenme modeliyle ilerliyor.

Bu yaklaşım sayesinde gençlerin analitik düşünme, problem çözme ve karmaşık sistemleri anlama becerileri geliştirilirken, edinilen mühendislik vizyonu ileride üretecekleri teknoloji projeleri için sağlam bir temel oluşturuyor.

Yetkililerden eğitim vurgusu

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, Deneyap atölyelerinin gençlerin yenilikçi fikir üretme kapasitesini artırdığını ifade ediyor. Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ise gençlerin nitelikli eğitimlerle buluşturulması ve bilimsel farkındalıklarının artırılması çalışmalarının kararlılıkla süreceğini belirtti.

MENTEŞE’DE GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YETİŞİYOR

MENTEŞE’DE GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YETİŞİYOR

MENTEŞE’DE GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YETİŞİYOR

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Emlakçılar Odası'nda 6. Olağan Genel Kurul: Atasoy ve Taştan Yarışıyor
2
Başiskele KALE Projeleriyle 2025’te Binlerce Aileye Dokundu
3
Kozan, Adana: Milyonluk Safkan İngiliz ve Arap Atlarının Üssü
4
V-NOTES (Kesisiz Cerrahi) ile Daha Hızlı İyileşme
5
Menteşe'de Deneyap Atölyeleriyle Geleceğin Mühendisleri Yetişiyor
6
Türkiye’nin Yeni Derin Deniz Gücü: Çağrı Bey ve Yıldırım Göreve Hazırlanıyor
7
Tekirdağ'da Palau Bayraklı 'White Line' Gemisi Karaya Oturdu — 3 Gündür Bekleyiş

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları