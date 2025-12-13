DOLAR
Menteşe'de Motosiklet Tıra Çarptı: 1 Ölü

Menteşe Sanayi Kavşağı'nda 48 ATH 517 plakalı motosikletin tıra arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü Şevki Sinan Can, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 01:42
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 02:20
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza

Kaza, Menteşe Sanayi Kavşağı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre 48 ATH 517 plakalı motosiklet, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Şevki Sinan Can ağır şekilde yaralandı.

Müdahale

Kazayı gören vatandaşların durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücüyü hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaparak müdahale etti. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Şevki Sinan Can, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı Şevki Sinan Can kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ekipler, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere olayla ilgili soruşturma başlattı.

