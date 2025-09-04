DOLAR
Menteşe'de Yanıcı Madde Saldırısında 1 Tutuklama Daha: Şüpheli T.K.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesinin evine yönelik saldırıda gözaltına alınan T.K. tutuklandı; tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:18
Muğla merkezli soruşturmada, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ve dedesinin evine yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan son adımla birlikte olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Olayın Seyri

Olay, 1 Eylül gecesi Muğla'nın Muslihittin Mahallesindeki dairede meydana geldi. Şüphelilerce balkona atılan yanıcı madde sonucu çıkan yangın, komşuların müdahalesiyle söndürüldü.

Olayın ardından kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15), polis ekiplerince yakalanmış; her iki şüpheli de çıkarıldıkları hakimlikçe 2 Eylül'de tutuklanmış ve olay kamuoyunda protesto edilmişti.

Soruşturma kapsamında olayın azmettiricisi olduğu ve Londra'da bulunduğu tespit edilen O.K. hakkında Adalet Bakanlığı tarafından 3 ayrı kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik karar verildi. Ayrıca, İzmir'de yakalanan E.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış; alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda T.K. de gözaltına alınmıştı.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü bildiriyor.

