DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.865.081,65 -0,29%

Menteşe Gençleri Dalyan Kaunos’ta Tarih ve Doğa ile Buluştu

Menteşe Gençlik Merkezi gönüllüleri, Dalyan Kaunos Antik Kenti'ni uzman rehberlerle gezip Dalyan Deltası'nın ekosistemini keşfetti.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:08
Menteşe Gençleri Dalyan Kaunos’ta Tarih ve Doğa ile Buluştu

Menteşe Gençleri Dalyan Kaunos’ta Tarih ve Doğa ile Buluştu

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Muğla’nın önemli kültürel miraslarından biri olan Dalyan Kaunos Antik Kenti’ne özel bir gezi düzenledi. Etkinlik, gençlerin tarih bilincini güçlendirmeyi, kültürel miras farkındalığını artırmayı ve doğayla iç içe bir deneyim yaşatmayı hedefledi.

Gezi Programı ve Rehberlik

Gün boyu süren zengin içerikli program kapsamında gönüllü gençler, uzman rehberler eşliğinde Kaunos Antik Kenti’nin atmosferini deneyimledi. Gençler, antik kentin ana yapıları ve tarihi dokusunu yakından inceleme fırsatı buldu.

Doğa Yürüyüşü ve Ekosistem Keşfi

Tarihi gezinin yanı sıra, doğal güzellikleriyle ünlü Dalyan bölgesinde çevre bilinci de ön plandaydı. Katılımcılar, antik yapıların çevresinde yapılan doğa yürüyüşleriyle Dalyan Deltası çevresinin eşsiz ekosistemini ve biyoçeşitliliğini keşfettiler.

Gençlerin Gelişimine Katkı

Tarih, kültür ve çevre bilincini bir araya getiren program, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkı sağladı. Etkinlik, katılımcıların dayanışma, öğrenme ve keşif duygularını güçlendirerek keyifli bir günün ardından son buldu.

Gelecek Planları

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlerin kültürel mirası yerinde tanımalarını ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerini destekleyen benzer eğitici etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini bildirdi.

MENTEŞE GENÇLERİ DALYAN KAUNOS'TA TARİH VE DOĞAYLA BULUŞTU

MENTEŞE GENÇLERİ DALYAN KAUNOS'TA TARİH VE DOĞAYLA BULUŞTU

MENTEŞE GENÇLERİ DALYAN KAUNOS'TA TARİH VE DOĞAYLA BULUŞTU

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'deki 'Pembe Göl' 7 gün 24 saat Jandarma Korumasında
2
Erdoğan, Türkmenistan Dönüşünde Basınla Sohbet Etti
3
Denizli'de 7 Katlı Binanın Çatısından Düşen Genç Öldü
4
Sinop İl Özel İdaresi personeline teşekkür belgesi
5
Sinop'ta Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücülere 25 Bin TL Para Cezası
6
Sinop'ta Sibel Kılıçoğlu Bekçilerle Kent Güvenliğini Değerlendirdi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama