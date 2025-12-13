Menteşe Gençleri Dalyan Kaunos’ta Tarih ve Doğa ile Buluştu

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Muğla’nın önemli kültürel miraslarından biri olan Dalyan Kaunos Antik Kenti’ne özel bir gezi düzenledi. Etkinlik, gençlerin tarih bilincini güçlendirmeyi, kültürel miras farkındalığını artırmayı ve doğayla iç içe bir deneyim yaşatmayı hedefledi.

Gezi Programı ve Rehberlik

Gün boyu süren zengin içerikli program kapsamında gönüllü gençler, uzman rehberler eşliğinde Kaunos Antik Kenti’nin atmosferini deneyimledi. Gençler, antik kentin ana yapıları ve tarihi dokusunu yakından inceleme fırsatı buldu.

Doğa Yürüyüşü ve Ekosistem Keşfi

Tarihi gezinin yanı sıra, doğal güzellikleriyle ünlü Dalyan bölgesinde çevre bilinci de ön plandaydı. Katılımcılar, antik yapıların çevresinde yapılan doğa yürüyüşleriyle Dalyan Deltası çevresinin eşsiz ekosistemini ve biyoçeşitliliğini keşfettiler.

Gençlerin Gelişimine Katkı

Tarih, kültür ve çevre bilincini bir araya getiren program, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkı sağladı. Etkinlik, katılımcıların dayanışma, öğrenme ve keşif duygularını güçlendirerek keyifli bir günün ardından son buldu.

Gelecek Planları

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlerin kültürel mirası yerinde tanımalarını ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerini destekleyen benzer eğitici etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini bildirdi.

MENTEŞE GENÇLERİ DALYAN KAUNOS'TA TARİH VE DOĞAYLA BULUŞTU