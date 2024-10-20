Menteşe Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Menteşe'deki Orman Yangınında Son Durum

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Turnalı Mahallesi'nde ormanlık bir alanda önceki gün sabaha karşı meydana gelen yangın, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahalelerle kısmen kontrol altına alınmıştır.

Yangın Neden Yayıldı?

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, gece saatlerinde kara ekipleri intikal ederken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava ekipleri de destek vermeye devam etmiştir. Yangının etkisi, Kıran Mahallesi'nin Gökova Körfezi'ne bakan sırtlarına kadar ulaşmıştır.

Vali Akbıyık'tan Açıklama

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede, Menteşe'deki orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için aralıksız müdahalenin sürdüğünü ifade etti. Vali Akbıyık, orman söndürme ekiplerinin özverili çabalarının sonuç verdiğini ve yangının kısmen kontrol altına alındığını vurguladı.

Vali Akbıyık, "Orman kahramanlarımız, durmaksızın havadan ve karadan mücadele ediyor. Ferahlatan haberi iletmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz" şeklinde açıklamada bulundu.