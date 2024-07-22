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Menzil Köyü'nde otobüs durakları 'kadın ve erkek' olarak ayrıldı!

Adıyaman'ın Menzil Köyü'nde alınan yeni bir karar doğrultusunda, otobüs durakları 'kadın' ve 'erkek' durakları olarak ayrıldı. Köyde yapılan bu uygulama, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:31
Menzil Köyü'nde otobüs durakları 'kadın ve erkek' olarak ayrıldı!

Adıyaman'ın Menzil Köyü'nde, otobüs durakları 'kadın' ve 'erkek' olarak ayrıldı. Bu uygulama, köy sakinlerinin ve çevredeki insanların dikkatini çekti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, kadınlarla erkeklerin ayrı duraklarda beklediği net bir şekilde görülüyor. Bu fotoğraflar, uygulamanın pratikte nasıl işlediğini ve toplumda nasıl bir algı oluşturduğunu gözler önüne serdi.

Menzil Köyü'ndeki bu karar, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve eşitlik konularında yeni tartışmaların fitilini ateşlemiş durumda.

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