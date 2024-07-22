Adıyaman'ın Menzil Köyü'nde, otobüs durakları 'kadın' ve 'erkek' olarak ayrıldı. Bu uygulama, köy sakinlerinin ve çevredeki insanların dikkatini çekti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, kadınlarla erkeklerin ayrı duraklarda beklediği net bir şekilde görülüyor. Bu fotoğraflar, uygulamanın pratikte nasıl işlediğini ve toplumda nasıl bir algı oluşturduğunu gözler önüne serdi.

Menzil Köyü'ndeki bu karar, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve eşitlik konularında yeni tartışmaların fitilini ateşlemiş durumda.