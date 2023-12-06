Meral Akşener'den ittifak kararına ilişkin açıklama: Hür ve müstakil olarak dimdik yürüyeceğiz!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son grup toplantısında önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimde işbirliği teklifini reddeden İYİ Parti, bu kararı alırken 35 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesinin hayır, 14 üyenin ise evet oyu kullanmıştı. Akşener, partisinin aldığı bu kararı destekler nitelikteki açıklamalarında, "Yerel seçimlerde ittifak değil, işbirliği teklifine karşı net bir duruş sergiledik. Parti içindeki üyelerimizin büyük çoğunluğu, bu karara hayır oyu vererek partimizin bağımsız duruşunu korumaya kararlı bir şekilde devam etmiştir" şeklinde ifadeler kullandı.

Partisinin aldığı karar sonrasında ilk kez konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hür ve müstakil bir çizgide devam edeceklerini vurguladı. "Yerel yönetimi rant kapısına indirgeyenlere karşı cesur bir adım attık. Bugüne kadar birçok zorluğu aştık, ancak önümüzde daha zorlu bir yol var. Bu süreçte iftiralar ve tehditlere maruz kalacağız, ancak biz siyaseti konfor alanı veya rant kapısı olarak görmüyoruz" diyen Akşener, medya ve yorumcuların eleştirilerine karşı da hazırlıklı olduklarını belirtti. Akşener, "Bizim için asıl olan milletimizin beklentilerine cevap vermek. Siyasi arenada bizi kimse başka bir yola çekemez. Adına ittifak dedikleri maskeli baloya katılmayacağız, hür ve müstakil bir şekilde dimdik ilerleyeceğiz" şeklinde ifadelerle partisinin duruşunu açıkladı.

Asgari Ücret Zammı Tahmini

Akşener'in açıklamalarında dikkat çeken detaylardan bir diğeri ise asgari ücret önerisi oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yıl içerisinde yapılan asgari ücret zam planlamasındaki değişikliğe dikkat çekti ve 2024 asgari ücret zammı için tahmini rakam olarak 17 bin lira temmuz ayı için de 20 bin 500 lira olması gerektiğine dair düşüncelerini ifade etti.

Fenomen Soruşturmaları ve Gizli Fon Vurgunu

Türkiye'de son haftalarda güzellik merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilen para aklama operasyonlarına da değinen Akşener, olaylara dair ilginç detayların gündeme geldiğini spor camiasında ortaya çıkan dolandırıcılık olaylarını ve kaybolan milyon dolarlara vurgu yaparak konuşmasında " Spor camiasında dolandırılan isimler ve kaybedilen milyon dolarlar konuşulurken, hangi fenomenlerin hangi yollarla haksız kazanç elde ettiği de gündemde. Ancak dikkat çeken bir nokta, para aklayanlar hakkında konuşulurken, neden bu paraların aklanmasına yardımcı olan kişilerin pek gündeme gelmediğidir." ifadelerini kullandı.