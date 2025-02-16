Merasim Sokak Saldırısının Üzerinden 9 Yıl Geçti: 29 Can Kayıplı Menfur Eylem

Merasim Sokak'taki saldırının üzerinden 9 yıl geçti. PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği menfur eylemde 29 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:02
Merasim Sokak Saldırısının Üzerinden 9 Yıl Geçti: 29 Can Kayıplı Menfur Eylem

Ankara'da gerçekleştirilen Merasim Sokak saldırısının üzerinden 9 yıl geçti. 17 Şubat 2016'da, PKK terör örgütünün düzenlediği bu saldırıda, 29 kişi hayatını kaybederken, 75 kişi yaralandı. Geçtiğimiz yıllarda, Türkiye'nin kırsal bölgelerinde yürütülen operasyonlar sonrasında köşeye sıkışan terör örgütü, sivil memur ve askeri personeli hedef alarak bombalı araçla saldırı düzenledi.

Saldırının faali, Suriye'den Türkiye'ye geçtiği belirlenen PKK'lı terörist Abdulbaki Sömer olarak kaydedildi. Saldırıdan sonra, bu eylemin Türkiye'deki PKK/KCK üst yönetiminin talimatıyla gerçekleştirildiği tespit edildi. Zübeyir Aydar, Cemil Bayık, Murat Karayılan gibi örgüt liderlerinin de aralarında bulunduğu 68 kişi için cezalandırma talep edildi.

Saldırının ardından gelişen süreçte, cezalardan kaçamayan sanıkların ilk duruşması, 14 Mart 2017'de başladı ve 10 Eylül 2018 tarihinde verilen hükümle sonuçlandı. Sanıklar, 'devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, bu sanıklara 75 kişiye karşı suç işlemekten 1185’er yıl hapis cezası verildi.

Diğer yandan, Serdar Bulut ve Uğur Yüce tüm suçlardan beraat ederken, aynı suçtan İstanbul’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sinem Oğuz’un dosyası reddedildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, 19 Temmuz 2019'da düzenlenen hava destekli operasyonda, Merasim Sokak'taki eylemi planlayan terörist İshak Özçaktu etkisiz hale getirildi. Bu olay, Türkiye'nin terörle mücadelesinde atılan önemli adımlardan biri olarak kaydedildi.

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